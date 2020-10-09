PRF ajuda moradora a reconstruir parede atingida por carro em Linhares

PRF ajuda reconstruir parede de casa atingida por veículo em fuga em Linhares, ES Crédito: Divulgação/PRF

No início do mês de setembro, houve uma perseguição da PRF a um veículo Fiat Pálio, que não atendeu o sinal de parada e fugiu da fiscalização na BR 101 em Linhares.

Posteriormente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que se tratava de um veículo com ocorrência de roubo/furto, registrado em Linhares poucos dias antes. Durante a fuga, o condutor do Fiat Pálio acessou uma via não pavimentada em um bairro às margens da rodovia.

Momentos depois, o motorista abandonou o veículo às pressas, deixando-o desengrenado (em ponto morto). O carro entrou em movimento, desceu um barranco e atingiu uma residência, destruindo a parede de um dos cômodos. Apesar do susto e do prejuízo material, ninguém ficou ferido.

Um veículo Fiat Palio atingiu a parede da casa de uma moradora de Linhares Crédito: Divulgação/PRF

A reconstrução da parede da casa da moradora contou como o apoio e participação de todo o efetivo da Delegacia de Linhares, além da colaboração da PRF-ES. Além da reparação da parede em alvenaria, nesta quinta-feira (8) foram entregues à moradora da residência um fogão de cozinha novo, além de brinquedos e roupas doadas pelos policiais rodoviários federais para a família que habita o imóvel.

Um fogão de cozinha novo, além de brinquedos e roupas doadas pelos policiais rodoviários federais para a família Crédito: Divulgação/PRF