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PRF ajuda moradora a reconstruir parede atingida por carro em Linhares

Um homem que estava sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. O veículo acessou uma via não pavimentada em um bairro às margens da BR-101, em Linhares, abandonou o carro desengrenado e o veículo desceu um barrando e atingiu a casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 12:51

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:51

PRF ajuda reconstruir parede de casa atingida por veículo em fuga em Linhares, ES
PRF ajuda reconstruir parede de casa atingida por veículo em fuga em Linhares, ES Crédito: Divulgação/PRF
Uma moradora que teve a parede de sua casa destruída após ser atingida por um carro em fuga recebeu uma ajuda especial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) colaborou com a reconstrução da parede da residência, que fica em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
No início do mês de setembro, houve uma perseguição da PRF a um veículo Fiat Pálio, que não atendeu o sinal de parada e fugiu da fiscalização na BR 101 em Linhares.
Posteriormente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que se tratava de um veículo com ocorrência de roubo/furto, registrado em Linhares poucos dias antes. Durante a fuga, o condutor do Fiat Pálio acessou uma via não pavimentada em um bairro às margens da rodovia.
Momentos depois, o motorista abandonou o veículo às pressas, deixando-o desengrenado (em ponto morto). O carro entrou em movimento, desceu um barranco e atingiu uma residência, destruindo a parede de um dos cômodos. Apesar do susto e do prejuízo material, ninguém ficou ferido.
Um veículo Fiat Palio atingiu a parede da casa de uma moradora de Linhares
Um veículo Fiat Palio atingiu a parede da casa de uma moradora de Linhares Crédito: Divulgação/PRF
A reconstrução da parede da casa da moradora contou como o apoio e participação de todo o efetivo da Delegacia de Linhares, além da colaboração da PRF-ES. Além da reparação da parede em alvenaria, nesta quinta-feira (8) foram entregues à moradora da residência um fogão de cozinha novo, além de brinquedos e roupas doadas pelos policiais rodoviários federais para a família que habita o imóvel.
Um fogão de cozinha novo, além de brinquedos e roupas doadas pelos policiais rodoviários federais para a família
Um fogão de cozinha novo, além de brinquedos e roupas doadas pelos policiais rodoviários federais para a família Crédito: Divulgação/PRF
Com informações da Agencia PRF

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