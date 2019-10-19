Polícia

Preso morre em delegacia de Colatina após atacar três policiais

Walter Almeida dos Santos, de 41 anos, brigou com dois policiais militares e um policial civil, levou sete disparos e morreu enquanto era levado para um hospital da cidade

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 15:16 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Imagine uma história hollywoodiana, que mistura “Duro de Matar”, filme estrelado pelo astro Bruce Willis, com a série “The Walking Dead“, criada por Frank Darabont?

Pois foi mais ou menos assim que ocorreu a morte de um preso na delegacia de Colatina, Noroeste do Estado, após reagir a uma detenção e entrar em briga corporal com um policial civil e dois policiais militares, na madrugada de sábado (19).

A insólita história começou no início da noite da última sexta (18). Walter Almeida dos Santos, de 41 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina depois de agredir três pessoas com um pedaço de madeira, na zona rural de São Domingos do Norte. As vítimas foram hospitalizadas e o delegado plantonista aguardava mais informações para dar encaminhamento ao procedimento.

Já durante à noite, Walter tentou fugir da delegacia. Ele aproveitou que um policial civil abriu a cela para a entrada de outro detento e empurrou a grade, jogando o policial no chão.

Não satisfeito, o bandido pegou uma telha colonial e partiu para cima de um policial militar, que também estava no local. Walter tentou agredir o PM na cabeça, no intuito de roubar sua arma.

Neste momento, o soldado deu dois disparos. O homem não se abateu e, então, largou a telha e pegou um pedaço de madeira, desta vez tentando agredir novamente o policial civil.

Walter, então, deu um golpe nas costas do agente. Com a força da tacada, a madeira se partiu, virando um objeto pontiagudo.

INSANO

Pensa que acabou? Claro que não! O detento usou o apetrecho cortante para atacar novamente um soldado, que ainda estava se recuperando dos golpes que levou com a telha colonial. Na tentativa de impedir o detento, o PM deu mais dois disparos.

Espere, pois o bandido ainda não desistiu... Walter continuou atacando contra a vida dos policiais. Desta vez, o criminoso partiu pra cima de um cabo (também presente na delegacia), tentando golpeá-lo no pescoço com a mesma madeira. No intuito de deter o bandido e salvar o colega, o outro policial militar deu mais três disparos, na tentativa de acertar o braço de Walter e, finalmente, contê-lo.

Só depois disso, o preso se deu por vencido e desabou no chão. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, ainda com vida. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Em nota oficial, a PM confirmou o ocorrido, dizendo, ainda, que vai instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM), como é praxe nesses casos, para apurar todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

Em uma análise preliminar, os policiais agiram em legítima defesa durante o cumprimento de seu dever.

