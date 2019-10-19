Home
>
Polícia
>
Preso morre em delegacia de Colatina após atacar três policiais

Preso morre em delegacia de Colatina após atacar três policiais

Walter Almeida dos Santos, de 41 anos, brigou com dois policiais militares e um policial civil, levou sete disparos e morreu enquanto era levado para um hospital da cidade

Gustavo Cheluje

Repórter do HZ / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 15:16

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Imagine uma história hollywoodiana, que mistura “Duro de Matar”, filme estrelado pelo astro Bruce Willis, com a série “The Walking Dead“, criada por Frank Darabont?

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Pois foi mais ou menos assim que ocorreu a morte de um preso na delegacia de Colatina, Noroeste do Estado, após reagir a uma detenção e entrar em briga corporal com um policial civil e dois policiais militares, na madrugada de sábado (19).

A insólita história começou no início da noite da última sexta (18). Walter Almeida dos Santos, de 41 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina depois de agredir três pessoas com um pedaço de madeira, na zona rural de São Domingos do Norte. As vítimas foram hospitalizadas e o delegado plantonista aguardava mais informações para dar encaminhamento ao procedimento.

Já durante à noite, Walter tentou fugir da delegacia. Ele aproveitou que um policial civil abriu a cela para a entrada de outro detento e empurrou a grade, jogando o policial no chão.

Não satisfeito, o bandido pegou uma telha colonial e partiu para cima de um policial militar, que também estava no local. Walter tentou agredir o PM na cabeça, no intuito de roubar sua arma.

Neste momento, o soldado deu dois disparos. O homem não se abateu e, então, largou a telha e pegou um pedaço de madeira, desta vez tentando agredir novamente o policial civil.

Walter, então, deu um golpe nas costas do agente. Com a força da tacada, a madeira se partiu, virando um objeto pontiagudo. 

Leia mais

Acidente entre três carros deixa feridos e mata cachorros em Colatina

INSANO

Pensa que acabou? Claro que não!  O detento usou o apetrecho cortante para atacar novamente um soldado, que ainda estava se recuperando dos golpes que levou com a telha colonial. Na tentativa de impedir o detento, o PM deu mais dois disparos.

Espere, pois o bandido ainda não desistiu... Walter continuou atacando contra a vida dos policiais. Desta vez, o criminoso partiu pra cima de um cabo (também presente na delegacia), tentando golpeá-lo no pescoço com a mesma madeira. No intuito de deter o bandido e salvar o colega, o outro policial militar deu mais três disparos, na tentativa de acertar o braço de Walter e, finalmente, contê-lo.

Só depois disso, o preso se deu por vencido e desabou no chão. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, ainda com vida. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Leia mais

Uber abre cadastro para motoristas em Colatina e São Mateus

Em nota oficial, a PM confirmou o ocorrido, dizendo, ainda, que vai instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM), como é praxe nesses casos, para apurar todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

Em uma análise preliminar, os policiais agiram em legítima defesa durante o cumprimento de seu dever.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

colatina

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais