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Acidente entre três carros deixa feridos e mata cachorros em Colatina

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas a um hospital da região

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 22:40

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

14 out 2019 às 22:40
Acidente mata dois cachorros em Colatina Crédito: Internauta
Mais de cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre três carros, na noite desta segunda-feira (14), na rodovia Gether Lopes de Farias, em Colatina. Dois cachorros que estavam em um dos veículos morreram no local. Segundo a polícia, dois homens ficaram presos às ferragens e foram socorridos para um hospital da região.
De acordo com o sargento Negrelli, da 3ª Companhia Independente de Bombeiros, de Colatina. Ele destacou que a equipe foi acionada por volta das 19h30, no trecho conhecido com Reta Grande.
“Quando chegamos lá, constatamos a colisão com três veículos, um Ford Ka, um Fox e um Chevette. Foi o Chevette que causou a colisão dos veículos”, disse o sargento.
Negrelli informou que os carros Ford Ka e o Volkswagen Fox seguiam de Colatina para São domingo, já o Chevette fazia o caminho contrário, quando invadiu a contramão e atingiu os dois carros.

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“O motorista do Chevette e a pessoa que estava no banco de trás ficaram presos às ferragens e os cachorros morreram. A terceira pessoa e as vítimas dos outros carros tiveram ferimentos leves”, contou.
O sargento disse ainda que não sabe o que pode ter causado o acidente. “Não sabemos se foi imprudência ou imperícia”, destacou.
Ele disse ainda que, apesar do veículo Ford Ka ter tombado na pista com o impacto da batida, a pessoa não ficou ferida.
A equipe não soube informar o estado de saúde das vítimas.
Vítimas ficam presas as ferragens Crédito: Internauta

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