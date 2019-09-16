Servidor da Prefeitura de Colatina é detido com droga no trabalho

Casa da Cultura, no Centro de Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina foi detido enquanto trabalhava na Casa de Cultura, no Centro da cidade do Noroeste do Estado. O idoso de 65 anos foi abordado por policiais após denúncias relatarem que ele estaria traficando drogas no local e, por isso, acabou levado à 15ª Delegacia Regional. Na manhã desta segunda-feira (16), um funcionário da Prefeitura defoi detido enquanto trabalhava na Casa de Cultura, no Centro da cidade dodo Estado. O idoso de 65 anos foi abordado por policiais após denúncias relatarem que ele estaria traficando drogas no local e, por isso, acabou levado à 15ª Delegacia Regional.

Polícia Militar. “Uma pessoa enviou uma foto dele supostamente vendendo entorpecentes e nos enviou. Quando chegamos no local, o suspeito tentou esconder algo no bolso da criança de colo que estava com a esposa dele. Apesar de ter alegado ser apenas usuário, devido a esta postura, à denúncia e aos materiais encontrados, ele foi detido”, explicou o Tenente Gabrine, da

Junto ao funcionário da prefeitura – que alegou ser apenas usuário de maconha – foi encontrado um triturador, um cigarro e uma bucha da droga, R$ 180 em espécie e uma embalagem com 35 folhas de seda – material usado para enrolar o entorpecente e que tem restrição de venda para menores de 18 anos. Nada de ilícito foi encontrado na Casa da Cultura.

Polícia Civil informou que o conduzido foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Colatina, onde assinou um Termo Circunstanciado por posse de droga para consumo próprio. Consequentemente, ele responderá em liberdade pelo crime. Por meio de nota, ainformou que o conduzido foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Colatina, onde assinou um Termo Circunstanciado por posse de droga para consumo próprio. Consequentemente, ele responderá em liberdade pelo crime.

O QUE DISSE O MUNICÍPIO

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que lamenta o fato e que abrirá um processo administrativo para apurar o caso. De acordo com o texto, o funcionário admitiu possuir a droga, mas informou que a imagem da denúncia registrou o momento em que ele entregava um remédio ao sobrinho. Trabalhando há 25 anos para o município, ele deverá ser realocado.

A Prefeitura de Colatina também esclareceu que no momento do incidente não havia aulas na Casa da Cultura, que atualmente funciona das 8h às 17h, mas que atende 135 alunos em horários específicos durante a manhã e a tarde. Atualmente, o espaço é utilizado para a formação continuada de professores, oficinas de teatro, treinos de capoeira e outros eventos municipais.