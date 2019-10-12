Vendedor desaparecido em Colatina é encontrado em Marilândia, no ES

Ernane Damasceno Rodrigues desapareceu após revender um carro em Colatina Crédito: Acervo pessoal

O revendedor de carros Ernane Damasceno Rodrigues, de 51 anos , que estava desaparecido desde a última quinta-feira (3), foi encontrado no município de Marilândia. Ele foi reconhecido por um amigo da família, que tirou foto e encaminhou para a filha do revendedor, na tarde desta sexta-feira (11). A família mora em Colatina, que fica a 25,6 km de distância de onde o homem foi encontrado.

De acordo com a sobrinha de Ernane, Renata da Silva, de 25 anos, receber a notícia de que ele está bem foi um alívio. “Para nós da família, para filha dele, foi muito bom saber que ele está vivo e foi encontrado bem. Mas por outro lado a gente fica triste porque ele não quer voltar para casa”, disse.

A sobrinha informou ainda que o revendedor nunca deu indícios de que sairia de casa. “Ele mora com um irmão dele. Apesar de tomar remédio controlado, ele nunca deu sinais de que faria isso. A gente se preocupa porque esse conhecido que viu ele no município vizinho chegou para conversar com ela para avisar que a gente estava preocupado, mas ele (Ernane) estava um pouco descontrolado”, pontuou.