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Vendedor desaparecido em Colatina é encontrado em Marilândia, no ES

O revendedor de carros Ernane Damasceno Rodrigues, de 51 anos, foi encontrado por um amigo da família

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 22:30

Publicado em 

11 out 2019 às 22:30
Ernane Damasceno Rodrigues desapareceu após revender um carro em Colatina Crédito: Acervo pessoal
O revendedor de carros Ernane Damasceno Rodrigues, de 51 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (3), foi encontrado no município de Marilândia. Ele foi reconhecido por um amigo da família, que tirou foto e encaminhou para a filha do revendedor, na tarde desta sexta-feira (11). A família mora em Colatina, que fica a 25,6 km de distância de onde o homem foi encontrado.
De acordo com a sobrinha de Ernane, Renata da Silva, de 25 anos, receber a notícia de que ele está bem foi um alívio. “Para nós da família, para filha dele, foi muito bom saber que ele está vivo e foi encontrado bem. Mas por outro lado a gente fica triste porque ele não quer voltar para casa”, disse.
A sobrinha informou ainda que o revendedor nunca deu indícios de que sairia de casa. “Ele mora com um irmão dele. Apesar de tomar remédio controlado, ele nunca deu sinais de que faria isso. A gente se preocupa porque esse conhecido que viu ele no município vizinho chegou para conversar com ela para avisar que a gente estava preocupado, mas ele (Ernane) estava um pouco descontrolado”, pontuou.
A família tem esperança de que o revendedor volte para casa. “A gente soube hoje de tarde, ele está na casa de um conhecido dele. Não sabemos se já tinham contato ou se o vínculo foi feito assimque ele sumiu. O irmão dele que vai tentar buscá-lo”, contou.

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