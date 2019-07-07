Preso, caminhoneiro diz que tentou desviar de carro na Serra

Publicado em 7 de julho de 2019 às 19:15
- Atualizado há 6 anos
O motorista do caminhão, Rodiney dos Santos Rodrigues, 30 anos, havia carregado o veículo de abóboras em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, e seguia para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde entregaria a carga.
Ele permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também realizou teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool.
O caminhoneiro foi conduzido para a Delegacia Regional de Serra onde prestou depoimento. Rodiney contou que realmente vinha na pista da direita, mas que estaria atrás do Hyundai i30. O carro, na versão dele, teria reduzido a velocidade, fato que fez com que o caminhoneiro jogasse o caminhão para a pista da esquerda na tentativa de evitar a colisão, mas o carro atingiu a roda traseira do caminhão, vindo a perder o controle.
Os dois rodaram na pista e bateram em um poste. Rodiney foi autuado em flagrante por triplo homicídio culposo pelo delegado de plantão, Marcelo Cavalcanty, e conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana no início da manhã de domingo.
