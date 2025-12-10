Violência contra a mulher

Policial rodoviário federal é preso suspeito de agredir a esposa em Jardim Camburi

Vítima relatou agressões na segunda e na terça-feira e afirmou que o policial se trancou no banheiro com uma arma antes da chegada da PM

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:03

Um policial rodoviário federal, de 46 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa, uma enfermeira de 42 anos, na manhã de terça-feira (9), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima relatou que havia sido agredida na noite de segunda-feira (8) e novamente na manhã de terça.

Quando os militares chegaram, ela afirmou que o suspeito estaria armado, trancado no banheiro do apartamento.

Em seguida, o homem se apresentou aos policiais dizendo que havia se trancado no banheiro para evitar contato físico com a esposa, que, segundo ele, estaria emocionalmente alterada. O policial relatou ainda que seu armamento estava guardado na unidade de serviço. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça qualificada e injúria, na forma da Lei Maria da Penha.

Na manhã desta quarta-feira (10), antes de ser encaminhado ao presídio, o policial foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, estava no local e apurou que ele chegou ao local em uma viatura da PRF e teve o exame de corpo de delito realizado dentro do próprio veículo.

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre os motivos da mudança no procedimento e a corporação afirmou que está apurando internamente e dará um retorno assim que possível.

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do caso e que não comentará detalhes, uma vez que os fatos dizem respeito à esfera privada do servidor e estão sendo conduzidos pelos órgãos competentes.

“Ressalta-se, no entanto, que, caso sejam identificadas eventuais condutas que possam configurar infração administrativa, a PRF adotará as medidas cabíveis e instaurará os procedimentos internos necessários para a devida apuração”, informou a corporação.

