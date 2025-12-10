Encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Pinheiros

Um homem de 36 anos teve a casa invadida e foi assassinado a tiros por três encapuzados, no bairro Jundiá, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima contou que os suspeitos chegaram armados à residência alegando serem policiais, atiraram no portão, na porta da sala e, em seguida, invadiram o imóvel pela porta da cozinha. A mulher disse que o casal estava deitado na cama, e, quando o marido se levantou ao ouvir os barulhos, foi atingido.