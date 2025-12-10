Pai condenado a 14 anos de prisão por estuprar filha é preso no Sul do ES
Um homem de 44 anos, condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável da filha, foi preso na tarde de terça-feira (9), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que os abusos aconteceram em outra cidade da região, quando a vítima era criança, e foram denunciados em 2018. Os detalhes do caso não foram divulgados.
O indivíduo foi encontrado caminhando próximo a sua residência e informado sobre o mandado de prisão, expedido em maio deste ano após a condenação. Os agentes o acompanharam até sua casa para pegar documentos pessoais e, questionado se havia algo ilegal na residência, afirmou que tinha uma espingarda calibre 22 de fabricação caseira, que pertencia ao falecido avô.
O homem, que já estava em outro relacionamento no interior do município, vivia em Mimoso do Sul havia pelo menos sete anos. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.