Pai condenado a 14 anos de prisão por estuprar filha é preso no Sul do ES

Homem é preso em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil

Um homem de 44 anos, condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável da filha, foi preso na tarde de terça-feira (9), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que os abusos aconteceram em outra cidade da região, quando a vítima era criança, e foram denunciados em 2018. Os detalhes do caso não foram divulgados.

O indivíduo foi encontrado caminhando próximo a sua residência e informado sobre o mandado de prisão, expedido em maio deste ano após a condenação. Os agentes o acompanharam até sua casa para pegar documentos pessoais e, questionado se havia algo ilegal na residência, afirmou que tinha uma espingarda calibre 22 de fabricação caseira, que pertencia ao falecido avô.