Suspeito de assediar mulheres em Vila Velha é morto e tem corpo queimado
Publicado em 10/12/2025 às 12h13
Um jovem de 20 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto após ser agredido por diversas pessoas e levar uma pancada na cabeça, e teve parte do corpo queimado, no bairro São Torquato, em Vila Velha. O caso ocorreu na noite de terça-feira (9). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o assassinato ocorreu porque ele estaria assediando mulheres da região.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido".