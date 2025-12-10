Suspeito de assediar mulheres em Vila Velha é morto e tem corpo queimado

Um jovem de 20 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto após ser agredido por diversas pessoas e levar uma pancada na cabeça, e teve parte do corpo queimado, no bairro São Torquato, em Vila Velha. O caso ocorreu na noite de terça-feira (9). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o assassinato ocorreu porque ele estaria assediando mulheres da região.