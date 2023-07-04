Seis pessoas, entre elas dois militares da reserva e um servidor da Prefeitura da Serra , foram presas em uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa que patrocina invasões e posse à força de propriedades privadas no município. Os nomes dos detidos não foram informados.

Batizada de ‘Operação Grabbing’, a ação aconteceu na manhã desta terça-feira (4) e tinha como foco o cumprimento de mandados de buscas e apreensão da organização criminosa, que, segundo as investigações, atua desde 2021. Além das prisões, foram apreendidas armas de fogo, munições, celulares e computadores.

Os mandados foram cumpridos na Serra , em Vitória Cariacica , por meio do 12º Distrito Policial da Serra e com apoio de policiais civis da 3ª Delegacia Regional da Serra, Coordenadoria Recursos Especiais (Core), 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e da força tarefa do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Your browser does not support the audio element. Policiais e servidor da Serra são presos em ação contra invasões a terrenos

Quem são os presos

De acordo com a Polícia Civil, dois militares da reserva estão entre os detidos. A reportagem de A Gazeta também conseguiu apurar que um assessor comunitário da Prefeitura da Serra foi preso na operação.

Mais detalhes sobre a organização criminosa e os outros detidos serão repassados nesta quarta-feira (5), durante coletiva de imprensa.