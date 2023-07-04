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Operação Grabbing

Policiais e servidor da Serra são presos em ação contra invasões a terrenos

Ao todo, seis pessoas foram presas nesta terça-feira (4); investigações apontam que organização criminosa agia desde 2021

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 17:38

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 jul 2023 às 17:38
Seis pessoas, entre elas dois militares da reserva e um servidor da Prefeitura da Serra, foram presas em uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa que patrocina invasões e posse à força de propriedades privadas no município. Os nomes dos detidos não foram informados.
Batizada de ‘Operação Grabbing’, a ação aconteceu na manhã desta terça-feira (4) e tinha como foco o cumprimento de mandados de buscas e apreensão da organização criminosa, que, segundo as investigações, atua desde 2021. Além das prisões, foram apreendidas armas de fogo, munições, celulares e computadores.
Os mandados foram cumpridos na Serra, em Vitória e Cariacica, por meio do 12º Distrito Policial da Serra e com apoio de policiais civis da 3ª Delegacia Regional da Serra, Coordenadoria Recursos Especiais (Core), 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e da força tarefa do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
Policiais e servidor da Serra são presos em ação contra invasões a terrenos

Quem são os presos

De acordo com a Polícia Civil, dois militares da reserva estão entre os detidos. A reportagem de A Gazeta também conseguiu apurar que um assessor comunitário da Prefeitura da Serra foi preso na operação. 
Mais detalhes sobre a organização criminosa e os outros detidos serão repassados nesta quarta-feira (5), durante coletiva de imprensa.
Questionada pela reportagem sobre a prisão do servidor, a Prefeitura da Serra informou que "não pactua com má conduta, e, diante das denúncias envolvendo um servidor, optou pela exoneração imediata, enquanto as possíveis irregularidades estão sendo apuradas. A Prefeitura reforça que o cargo até então ocupado pelo servidor era o de assessor comunitário", disse, em nota.

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