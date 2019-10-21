Força Nacional faz patrulhamento no Centro de Vitória em decorrência da greve da PM Crédito: Fernando Madeira - 08/02/2017

Your browser does not support the audio element. Policiais da Força Nacional são afastados das ruas após confusão em festa

Os três soldados da Força Nacional , que se envolveram em uma confusão em uma festa em Vitória , na madrugada do último domingo (21), foram afastados do serviço operacional. Eles ficarão fora das ruas até que a investigação seja concluída, segundo o comando da tropa.

De acordo com a comandante da Força Nacional, major Naíma Huk Amarante, foi instaurado um processo de Averiguação Preliminar para apurar a situação. Os envolvidos na confusão foram retirados do serviço operacional. Se constatada alguma irregularidade, os policiais deverão deixar a Força Nacional e serão devolvidos aos Estados de origem. A previsão é de que a investigação seja encerrada em sete dias.

Na manhã desta segunda-feira (21), os envolvidos na confusão prestaram depoimento à comandante da Força Nacional.

A CONFUSÃO

Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta descrevem que a vítima foi alvo de pancadas por parte dos militares e chegou a ser levado desacordado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O rapaz tinha lesões na cabeça, no nariz e no olho esquerdo.

Segundo informações, a situação aconteceu em uma festa e o segurança do local chegou a tentar intervir ao imobilizar um dos soldados. Porém, outro militar envolvido na briga sacou uma arma, fazendo com que o segurança soltasse o colega.