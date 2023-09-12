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Tentativa de homicídio

Polícia procura suspeitos de crime por vingança em Santa Maria de Jetibá

Vítima foi baleada e agredida no dia 6 de julho deste ano; investigações apontam que crime foi cometido por dois homens, de 29 e 38 anos, e uma mulher de 28 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2023 às 18:05

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 18:05

Da esquerda para a direita: Chaylom Paulino Soares; Tatiana Plaster; e Edgar Lenke
Da esquerda para a direita: Chaylom Paulino Soares, de 29 anos; Tatiana Plaster, de 28; e Edgar Lenke, de 38 Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo
Polícia Civil procura três pessoas suspeitas de envolvimento em uma tentativa de homicídio na zona rural de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, no dia 6 de julho deste ano. Os indivíduos foram identificados como Chaylom Paulino Soares, de 29 anos; Edgar Lenke, de 38; e Tatiana Plaster, de 28. 
Segundo a Polícia Civil, no dia do fato, a vítima estava em um bar da região quando foi abordada por dois homens que a balearam e também a agrediram com coronhadas. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu ao crime.
Durante as investigações, a Delegacia de Polícia (DP) do município identificou os indivíduos que teriam participado da tentativa de homicídio. Os dois homens têm mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá e são considerados foragidos.
Polícia procura suspeitos de crime por vingança em Santa Maria de Jetibá

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Além da dupla, a proprietária do veículo utilizado no crime, que transportou os suspeitos até o local do crime e os ajudou a fugir, também tem um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Motivação

“A investigação apontou que o crime foi praticado por vingança e contou com a participação de três pessoas, sendo os dois homens como autores e a mulher como partícipe”, explicou o titular da DP de Santa Maria de Jetibá, delegado Christian Rios. Outros detalhes da motivação não foram informados. 
Ainda durante as diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela equipe da DP de Santa Maria de Jetibá com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) em Cariacica, já que as investigações indicaram que os foragidos estavam no município.
“O material apreendido durante o cumprimento dos mandados auxiliou na elucidação da dinâmica e da participação dos indivíduos no crime”, destacou o delegado.

Como denunciar

Qualquer informação sobre o paradeiro do trio é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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