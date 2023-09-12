Da esquerda para a direita: Chaylom Paulino Soares, de 29 anos; Tatiana Plaster, de 28; e Edgar Lenke, de 38 Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo

Segundo a Polícia Civil, no dia do fato, a vítima estava em um bar da região quando foi abordada por dois homens que a balearam e também a agrediram com coronhadas. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu ao crime.

Durante as investigações, a Delegacia de Polícia (DP) do município identificou os indivíduos que teriam participado da tentativa de homicídio. Os dois homens têm mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá e são considerados foragidos.

Your browser does not support the audio element. Polícia procura suspeitos de crime por vingança em Santa Maria de Jetibá

Além da dupla, a proprietária do veículo utilizado no crime, que transportou os suspeitos até o local do crime e os ajudou a fugir, também tem um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Motivação

“A investigação apontou que o crime foi praticado por vingança e contou com a participação de três pessoas, sendo os dois homens como autores e a mulher como partícipe”, explicou o titular da DP de Santa Maria de Jetibá, delegado Christian Rios. Outros detalhes da motivação não foram informados.

Ainda durante as diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela equipe da DP de Santa Maria de Jetibá com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) em Cariacica , já que as investigações indicaram que os foragidos estavam no município.

“O material apreendido durante o cumprimento dos mandados auxiliou na elucidação da dinâmica e da participação dos indivíduos no crime”, destacou o delegado.

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