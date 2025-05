Em Vila Velha

Briga em galeria de presídio termina com detento ferido no Complexo Xuri

Conflito aconteceu na manhã dessa quinta-feira (29) durante horário de convívio interno devido à suspensão do banho de sol por conta da chuva

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 30 de maio de 2025 às 21:16

Complexo do Xuri, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Uma briga entre detentos foi registrada na manhã dessa quinta-feira (29) na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo de Xuri, e terminou com um preso ferido e outros dois levados para a delegacia. A confusão ocorreu por volta das 9h30, dentro da galeria, onde os internos estavam em momento de convívio, prática adotada em dias chuvosos em substituição ao banho de sol. As identidades dos detidos não foram divulgadas oficialmente.>

Três presos se envolveram em uma briga no fundo da galeria. Policiais penais que acompanhavam a movimentação intervieram e ordenaram que todos os detentos se deitassem no chão. Foi nesse momento que perceberam que um dos internos apresentava sangramento intenso no rosto. Ao ser encaminhado para o setor de saúde da unidade, os profissionais constataram perfurações no abdômen, na face e edemas na região do crânio. Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).>

Ainda de acordo com o registro, durante a contenção outro preso desobedeceu à ordem de permanência no chão e partiu para cima dos agentes com socos e chutes. Para conter a agressão, um policial penal efetuou seis disparos de munição não-letal, atingindo o detento três vezes. Após ser imobilizado e algemado, o homem foi encaminhado ao setor de saúde da unidade, onde recebeu atendimento médico.>

Após o fim da confusão, uma revista foi realizada no local e uma barra de aço (vergalhão) com resquícios de sangue foi encontrada e recolhida para análise.>

Posicionamento da Sejus

Em nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) confirmou a ocorrência da briga e informou que um detento foi agredido por outros presos, sendo encontrado com ferimentos no corpo. Ele recebeu atendimento médico e retornou à unidade prisional no mesmo dia. Ainda segundo a pasta estadual, dois dos envolvidos precisaram ser contidos com o uso de força não-letal. Um deles teve ferimentos leves e também recebeu atendimento médico.>

Os dois foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados por tentativa de homicídio. A Sejus destacou que nenhum servidor ficou ferido durante a ação e os procedimentos de segurança adotados foram essenciais para manter a ordem e a integridade física dos presentes.>

A Polícia Civil foi perguntada sobre mais informações da ocorrência, porém até o momento da publicação ainda não houve posicionamento da corporação.>

