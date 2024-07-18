Polícia procura por suspeito de matar duas pessoas em bar de Mantenópolis

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o homem engatilha a arma e atira à queima-roupa contra Laila. Depois é possível ouvir os tiros, já dentro do estabelecimento, que atingem José Maria. O vídeo ajudou a polícia a identificar o autor dos disparos.

De acordo com a delegada Celina Cruz, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, responsável pelo caso, as investigações apontam que o casal e o suspeito tiveram uma discussão antes.

Suspeito do crime em Mantenópolis foi identificado como João Barbosa Filho Crédito: Divulgação/PCES

E logo após as investigações foi possível identificar o indivíduo, que teve mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. “Iniciamos as diligências e colhemos depoimentos de testemunhas. Elas afirmaram que o suspeito e as vítimas haviam brigado no bar em que estavam e por esse motivo ocorreram os homicídios”, afirmou a delegada.

Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, a irmã de Laila, Renata Ventura de Oliveira, conta que recebeu a informação sobre a discussão no bar e foi até o local, quando se deparou com a cena.

“Não tem explicação para o tamanho da dor. Ela estava em um lugar que não deveria estar, eu sei, mas o tamanho da violência, não se explica. Ele tirou duas vidas da minha família. A única coisa que eu quero ver é Justiça”, contou.

"Eu fui socorrer a minha irmã e a encontrei naquele estado. Fiquei desesperada. Quando ela tentava falar comigo, saía apenas sangue. Me desesperei. Ela olhou para mim e lágrimas escorreram. O que nos resta é superar essa dor, essa perda" Renata Ventura de Oliveira - Irmã da vítima

Laila Ventura de Oliveira, de 30 anos, é uma das vítimas do duplo homicídio em Mantenópolis. Crédito: Arquivo pessoal

A Polícia Civil, em nota, reiterou que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido e a colaboração da população é essencial para a captura do foragido.