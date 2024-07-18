Savinho, natural de São Mateus, é novo reforço do Manchester City

Sávio Moreira de Oliveira, mais conhecido como Savinho, é um atleta de 20 anos que começou sua carreira no Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro em 2021. Chegou na Europa em 2022, e na temporada 23-24 destacou-se no Girona, time espanhol que terminou a La Liga na terceira colocação, melhor campanha da história do clube. Savinho foi um dos principais atletas do elenco, marcando 9 gols e 10 assistências em 37 partidas.
Com a temporada brilhante na Espanha, Savinho foi convocado para defender a Seleção na Copa América, marcando um gol no seu único jogo começando como titular, na goleada do Brasil em cima do Paraguai por 4 a 1. Nesta quinta-feira (18), o jogador foi anunciado pelo Manchester City, atual tetracampeão inglês consecutivo, e vai reforçar o ataque do time nesta temporada.