Savinho, natural de São Mateus, é novo reforço do Manchester City

Sávio Moreira de Oliveira, mais conhecido como Savinho, é um atleta de 20 anos que começou sua carreira no Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro em 2021. Chegou na Europa em 2022, e na temporada 23-24 destacou-se no Girona, time espanhol que terminou a La Liga na terceira colocação, melhor campanha da história do clube. Savinho foi um dos principais atletas do elenco, marcando 9 gols e 10 assistências em 37 partidas.