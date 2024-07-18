Botafogo vence o Palmeiras e assume a liderança isolada do Brasileirão

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares marcou o gol da vitória alvinegra, que fez a equipe se isolar na liderança da competição. O triunfo fez o Botafogo chegar a 36 pontos, enquanto o Palmeiras permaneceu com 33 na vice-liderança.
Os meias Maurício e Felipe Anderson fizeram suas estreias pelo Palmeiras, mas não conseguiram ajudar seus companheiros a buscarem o resultado.
O Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, mais uma vez no estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no mesmo dia, às 21h, no Allianz Parque.
O Jogo
Botafogo e Palmeiras buscaram o gol a todo momento no primeiro tempo. Ambas equipes se lançaram ao ataque e tiveram chances de abrir o marcador, mas os goleiros impediram.
O meio-campista Marlon Freitas teve a primeira chance logo aos 9 minutos, mas chutou em cima de Weverton. Dez minutos depois, Marcos Rocha deixou Flaco López na cara de John, mas o argentino chutou em cima do goleiro.
Luiz Henrique também teve uma chance clara na reta final do primeiro tempo, e também parou em Weverton. Foi um primeiro tempo de muita velocidade e com boas chances para os dois lados.
O ataque veloz do Botafogo seguiu dando trabalho ao Palmeiras, e após um erro na saída de bola palmeirense chegou ao gol. Luiz Henrique recebeu lançamento com muito espaço, driblou o zagueiro Murilo e deixou Tiquinho em ótimas condições.
A equipe de Abel Ferreira tentou pressionar o Botafogo, mas exagerou nas bolas áreas — que facilitaram a vida da defesa. O goleiro John também foi importante e fez pelo menos duas defesas para evitar o empate.
O técnico Artur Jorge fez alterações para deixar a equipe mais defensiva e tentou explorar o contra-ataque, mas Weverton foi importante mais uma vez e evitou que o Botafogo matasse o jogo.