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Copa do Mundo

30 anos do Tetra: veja fotos da cobertura de A Gazeta na época do título

Em 1994, A Gazeta trouxe em suas páginas a festa da torcida capixaba nos jogos; nesta quarta-feira (17) você confere o primeiro dos dois episódios da minissérie que relata o olhar do capixaba na conquista do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2024 às 02:00

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 02:00

30 anos do tetra: relembre a cobertura de A Gazeta

Há 30 anos, a Seleção Brasileira quebrava um tabu de 24 anos sem títulos mundiais e conquistava a Copa do Mundo de 1994. A geração de Romário, Bebeto, Dunga e cia surpreendeu o mundo da bola com a conquista nos Estados Unidos. A Gazeta acompanhou cada momento marcante da saga brasileira até o título. Confira na galeria acima algumas manchetes que deram o tom de como estava o clima no Espírito Santo durante os jogos. 
Minissérie: nesta quinta-feira (18), A Gazeta disponibiliza em suas redes sociais o primeiro de dois episódios da série "30 anos do tetra: o olhar capixaba da conquista do Brasil em 1994". Fique ligado!

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