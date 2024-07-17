30 anos do Tetra: veja fotos da cobertura de A Gazeta na época do título

Há 30 anos, a Seleção Brasileira quebrava um tabu de 24 anos sem títulos mundiais e conquistava a Copa do Mundo de 1994. A geração de Romário, Bebeto, Dunga e cia surpreendeu o mundo da bola com a conquista nos Estados Unidos. A Gazeta acompanhou cada momento marcante da saga brasileira até o título. Confira na galeria acima algumas manchetes que deram o tom de como estava o clima no Espírito Santo durante os jogos.