Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Espanha vence Inglaterra, é campeã da Euro e mantém a 'maldição de Kane'
Fúria

Espanha vence Inglaterra, é campeã da Euro e mantém a 'maldição de Kane'

Oyarzabal foi o herói do título espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo nos minutos finais do duelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2024 às 18:15

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 18:15

Lamine Yamal e Oyarzabal marcaram os gols que garantiram o título da Eurocopa para a Espanha
Lamine Yamal comemora com Oyarzabal, que marcou o gol que garantiu o título da Eurocopa para a Espanha Crédito: RFEF/Divulgação
A Europa é espanhola pela quarta vez. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim e conquistou o título da Eurocopa de 2024.
Oyarzabal foi o herói do título espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo nos minutos finais do duelo. Antes, Nico Williams havia colocado a Espanha na frente, e Palmer deixou tudo igual para a Inglaterra.
A Espanha se tornou a maior campeã da história da Eurocopa. A Fúria estava empatada com a Alemanha com três títulos e conquistou sua quarta taça justamente em território alemão.
A Inglaterra, por sua vez, de novo sai de mãos vazias. Os ingleses nunca venceram a competição e enfrentam um jejum de títulos que vem desde 1966, quando venceram a Copa do Mundo.

O Jogo

O primeiro tempo foi de batalha de estratégias e poucas chances. Ao seu melhor estilo, a Espanha tentou desmontar a defesa inglesa com trocas de passes, mas que foram praticamente inofensivas. A Inglaterra, por outro lado, apostou nas jogadas com ultrapassagens dos laterais Walker e Shaw, também sem êxito. Os goleiros quase não trabalharam, e as duas seleções foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
A Espanha voltou para o segundo tempo sem um pilar, mas com as joias funcionando e abrindo placar. Rodri sentiu um incômodo no final da etapa inicial e não voltou para o jogo, sendo substituído por Zubimendi. A seleção não sentiu o impacto, pelo contrário, melhorou. Logo no primeiro minuto, Yamal e Williams trabalharam juntos na jogada que resultou no gol que abriu o placar. O tento não diminuiu o ímpeto dos espanhóis nos 10 minutos iniciais da etapa, que quase ampliaram o marcador em outras três oportunidades.
A estrela do técnico Gareth Southgate brilhou na metade final do segundo tempo. O treinador abriu mão de Kane para colocar Watkins e deixou o time mais ofensivo colocando Palmer no lugar de Mainoo. O meia do Chelsea mostrou porque foi um dos destaques do futebol europeu na última temporada e empatou o jogo em Berlim pouco depois de entrar, levando os ingleses à loucura.
O título espanhol veio com brilho da estrela de Luis De La Fuente. O gol inglês fez o ambiente mudar em Berlim. O ânimo espanhol demorou alguns minutos a voltar e foi recuperado nos minutos finais, quando Oyarzabal, que entrou no lugar de Morata, de carrinho, foi às redes e levou os espanhóis ao delírio.

Veja Também

Gabigol crava que fica no Flamengo até dezembro e pede fim de 'mentiras'

Philippe Coutinho revela que 'amor pelo Vasco' definiu seu retorno ao futebol brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Espanha Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados