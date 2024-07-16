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Dentro de casa

Goleiro do Barcelona-EQU bate cabeça em banheiro e morre antes de jogo com o Bragantino

Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. No X, o antigo Twitter, o clube se despediu do promissor arqueiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2024 às 20:42

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 20:42

Justin Cornejo, goleiro do Barcelona de Guayaquil, morreu aos 20 anos. A notícia da morte foi confirmada pela equipe na noite desta terça-feira, nas redes sociais do clube. No último domingo (13), o atleta sofreu um acidente doméstico e bateu a cabeça após uma queda no banheiro.
Futebol
Justin Cornejo, goleiro do Barcelona-EQU de Guayaquil Crédito: Divulgação/Barcelona-EQU
O jogador era goleiro reserva do time e já havia sido convocado para a seleção equatoriana sub-20. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. No X, o antigo Twitter, o clube se despediu do promissor arqueiro.
"Nenhuma palavra ou frase pode aliviar a dor que sentimos agora. A lembrança que ele nos deixa será o que nos dará a força necessária para superar isso. Justin, você estará sempre em nossos corações. Descanse em paz, amigo. Nós te amamos", escreveu o Barcelona.
Segundo a imprensa equatoriana, o jogador sofreu morte cerebral, mas foi mantido vivo por algumas horas com ajuda de aparelhos a pedido dos pais. Durante a tarde desta terça-feira, a notícia de que o atleta havia morrido foi divulgada pela Conmebol, pela Federação Equatoriana e pela LigaPro, mas chegou a ser desmentida pelo time equatoriano. As postagens foram apagadas. Horas depois, ocorreu a confirmação da morte.
O Barcelona, que suspendeu suas atividades esportivas nos últimos dias, pediu à Conmebol para que o jogo contra o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana seja adiado. A organização ainda não se manifestou, mas o time brasileiro já se encontra no Equador.
A partida, válida pelo play-off da competição continental, está agendado para ocorrer na noite desta quarta-feira, dia 17 de julho, às 21h30.
O Red Bull Bragantino usou suas redes sociais para pedir "uma prece" por Justin Cornejo. "O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e diretoria da equipe equatoriana neste momento de luto e tristeza."

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