  • Início
  • Futebol
  • Com gol do capixaba David, Vasco vence o Atlético-GO no Brasileirão
Com gol do capixaba David, Vasco vence o Atlético-GO no Brasileirão

A vitória é emblemática porque o Vasco não vencia quatro seguidas na elite nacional desde 2012, ou seja, há 12 anos, quando conseguiu a sequência duas vezes
Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 21:49

David marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Atlético-GO Crédito: Heber Gomes/Agif
Mesmo sem Philippe Coutinho, o Vasco conseguiu emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (17), visitou o Atlético-GO e fez 1 a 0, com gol de David. A partida, realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), foi válida pela 17ª rodada.
A vitória é emblemática porque o Vasco não vencia quatro seguidas na elite nacional desde 2012, ou seja, há 12 anos, quando conseguiu a sequência duas vezes.
Agora, o time tem a chance de fazer algo inédito na era dos pontos corridos, em que nunca venceu cinco jogos seguidos. A última vez que conseguiu a sequência foi em 1997, quando a competição tinha duas fases iniciais e depois a final. Naquele ano, emplacou cinco triunfos seguidos três vezes durante o torneio e faturou seu terceiro título.
Com o resultado, o Vasco soma 23 pontos na zona intermediária da tabela. Esta foi também a segunda vitória seguida como visitante Antes, venceu o Internacional em Porto Alegre (RS), por 2 a 1, que encerrou sequência de seis derrotas fora de casa.
O Atlético-GO não vence há oito rodadas, sendo quatro derrotas seguidas. Assim, permanece com 11 pontos, em 19º lugar, à frente apenas do Fluminense, com oito.

O Jogo

O Atlético-GO tentou colocar um ritmo forte e buscar o ataque, mas não durou muito. Aos poucos, o Vasco, mais tranquilo, passou a controlar o jogo. O time carioca teve um pênalti a seu favor aos 15 minutos, quando Vegetti foi empurrado na área. O lance foi confirmado pelo árbitro mesmo após ser chamado pelo VAR em revisão demorada. Na cobrança, já aos 21 minutos, o argentino cobrou no canto, mas Ronaldo defendeu sem dar rebote.
No minuto seguinte, porém, o Vasco encaixou contra-ataque. Vegetti chutou cruzado, David ajeitou e Praxedes mandou para o gol. O VAR entrou novamente em ação para anular o gol por impedimento.
A chance mais perigosa do Atlético-GO aconteceu depois de tudo isso. Após cobrança de escanteio, Rhaldney cabeceou no cantinho, mas Léo Jardim salvou o Vasco.
Na volta para o segundo tempo, o Vasco abriu o placar aos cinco minutos. Hugo Moura tocou para David na meia-lua. Ele girou para a esquerda e chutou de fora da área, no cantinho, para marcar o gol.
Depois disso, o jogo continuou bastante equilibrado e truncado no meio-campo. Mesmo sem jogar bem como nas últimas partidas, o Vasco conseguiu ser efetivo na marcação e manteve a pegada com as substituições. O Atlético-GO até assustou no fim em lance dentro da área, mas a bola caiu no pé do zagueiro, que isolou.
Os times voltam a campo no domingo pela 18ª rodada. Às 16h, o Vasco enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Depois, às 18h30, o Atlético-GO visita o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense.

Veja Também

30 anos do Tetra: veja fotos da cobertura de A Gazeta na época do título

Goleiro do Barcelona-EQU bate cabeça em banheiro e morre antes de jogo com o Bragantino

Argentina vence Colômbia na prorrogação e conquista Copa América pela 16ª vez

Este vídeo pode te interessar

