Polícia prende suspeitos de torturar e matar homem em Cariacica

Além dos dois detidos, outros dois suspeitos foram identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 16:15 - Atualizado há 6 anos

Patrick Fabrete e Paulo Roberto da Silva Matos Crédito: Polícia Civil | Reprodução

Dois suspeitos foram presos nesta terça-feira (15) e outros dois foram identificados acusados de amarrar em árvore, torturar e matar um homem no bairro Oriente, em Cariacica. À polícia, os suspeitos disseram que a vítima estava sentada próxima a um muro se masturbando, tentando atrair crianças.

De acordo com o delegado Fabiano Alves, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, o nome da vítima não será informado pois a polícia ainda não localizou a família. Um dos homens presos é Paulo Roberto, de 31 anos, que foi detido em casa, no mesmo bairro em que aconteceu o crime. A polícia afirma que ele não tentou resistir à prisão.

O outro detido, o técnico de informática identificado como Patrick Fabrete, de 21 anos, disse que estava na Barra do Jucu quando viu uma viatura da Polícia Militar e resolveu se entregar.

"Ele parou a viatura, se identificou e disse que estava no momento do crime. Quando foi ouvido, ele disse que só ficou olhando enquanto os outros batiam, mas acreditamos que ele tenha participado", disse.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (16), o delegado afirmou que os dois presos e os outros dois foragidos são conhecidos. Ele frisa que os suspeitos se encontraram no local próximo de onde a vítima estava para usar drogas.

"Paulo foi preso ontem mesmo. Além do Patrick, conseguimos informações de populares pelo disque-denúncia. O Paulo estava em casa quando foi preso e não resistiu a prisão, mas na delegacia ele falou a mesma coisa que o comparsa, disse que só ficou vigiando o local enquanto os outros batiam na vítima" Fabiano Alves Delegado adjunto da DHPP de Cariacica

A polícia está atrás dos outros dois suspeitos e acredita que mais pessoas tenham participação no crime.

Estêvão Neves e Igor Sttuart Sensual Silvalde de Lima estão foragidos Crédito: Polícia Civil | Divulgação

MOTIVAÇÃO

O delegado destacou que, enquanto estavam sendo ouvidos, os suspeitos disseram que o homem se masturbava em cima de um muro e tentava atrair crianças ao local. "Os dois disseram que ficaram indignados, por isso, puxaram a vítima do muro e levaram para a área de mata onde cometeram o crime", relatou.

Segundo o delegado, a vítima foi reconhecida por meio do exame das impressões digitais. "Ele estava com o rosto desfigurado por conta das agressões, foi pelo exame que conseguimos a identificação."

A reportagem esteve no local e presenciou uma pedra com manchas de sangue. À polícia, os suspeitos disseram que não bateram no homem com a pedra, mas que teriam deitado a vítima lá enquanto a agrediam. A polícia destacou ainda que o homem não tinha marca de perfurações.

O corpo da vítima ainda está no Departamento Médico Legal (DML), nenhum familiar procurou pelo homem.

O CRIME

A Polícia Militar informou que foi acionada por populares, na tarde de segunda-feira (14). A denúncia informava que um homem estava sendo agredido no meio da rua. Ao chegar ao local, a polícia constatou que a vítima estava amarrada em uma árvore. O homem tinha uma lesão na cabeça, estava com os braços quebrados e apresentava marcas de agressão nas pernas e nas costas.

Corpo foi recolhido por equipe da Polícia Civil, em Cariacica Crédito: Esthefany Mesquita

Os militares disseram ainda que acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), pois o homem estava vivo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Investigadores destacaram ainda que uma pedra que estava com marcas de sangue pode ter sido usada para atingir a vítima.

