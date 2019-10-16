Bandidos em fuga caem com carro em valão de Vila Velha

De acordo com a, a proprietária do automóvel e vítima do assalto acionou os agentes que, durante buscas pela região, encontrou o veículo abandonado no bairro Vasco da Gama, no mesmo município.

Os bandidos foram localizados pela equipe em fuga por outro carro. Ao avistarem os agentes, os criminosos teriam atirado e houve uma troca troca de tiros, seguida de perseguição.

Os homens só foram contidos após o carro cair em um valão já no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Um suspeito foi preso no local portando uma arma falsa. O outro conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.