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Alvo de ladrões

Criminosos arrombam e invadem bar no Centro de Vitória

Funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta de aço retorcida

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 12:22

Publicado em 

16 out 2019 às 12:22
Criminosos arrombam e invadem bar no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um bar foi invadido e arrombado por criminosos no Centro de Vitória. Funcionários chegaram no local para trabalhar na manhã desta quarta-feira (16) e encontraram a porta de aço retorcida.
O bar foi invadido durante a madrugada na Avenida General Osório. O dono do estabelecimento disse que tudo ficou revirado e equipamentos foram quebrados. Ainda não há informações sobre o que foi levado pelos criminosos.
Na frente do bar, há uma câmera de videomonitoramento, que não está funcionando e não registrou o momento do crime ou ajudou a polícia a chegar no local no momento do crime.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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