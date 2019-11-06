Polícia investiga se as quatro mortes em Terra Vermelha têm ligação

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho

Depois da noite de crimes onde quatro pessoas foram assassinadas na Grande Terra Vermelha , na segunda-feira (4), a Polícia Civil investiga se as mortes têm alguma ligação. Nenhum suspeito foi localizado até a noite desta terça-feira (5). Crimes ocorreram nos bairros Ulisses Guimarães e Morada da Barra, em Vila Velha.

A sequência de crimes começou no bairro Ulisses Guimarães. Às 19h25, bandidos em carros abordaram Marcos Vinicius Ramalhete de Jesus, 22 anos, e um amigo dele, na Rua Presidente Castelo Branco. Marcos foi atingido com dois tiros. Ele foi socorrido, mas morreu em um hospital da Grande Vitória. Já o amigo dele conseguiu fugir correndo.

Por volta das 21h30, três pessoas foram assassinadas em Morada da Barra. De acordo com a Polícia Civil, um grupo de amigos foi abordado por bandidos em dois carros na esquina das ruas 9 de Julho com a José Patrocínio.

Em um Corolla preto e um Palio prata, os criminosos desceram dos veículos encapuzados e vestidos com coletes à prova de bala. Testemunhas contaram que um dos atiradores estava com uma arma longa equipada com silenciador.

O adolescente Pedro Henrique Reis, 14 anos, foi atingido com cinco tiros e morreu no local. Santiago da Silva Oliveira Moraes, 25 anos, Vinícius Mendes da Silva, 27 anos, foram socorridos por moradores e levados para um hospital particular do município, mas não resistiram.