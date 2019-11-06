Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Polícia investiga se as quatro mortes em Terra Vermelha têm ligação

Nenhum suspeito foi localizado até a noite desta terça-feira (5). Sequência de crimes começou no bairro Ulisses Guimarães e terminou em Morada da Barra, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 23:43

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 23:43

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho
Depois da noite de crimes onde quatro pessoas foram assassinadas na Grande Terra Vermelha, na segunda-feira (4), a Polícia Civil investiga se as mortes têm alguma ligação. Nenhum suspeito foi localizado até a noite desta terça-feira (5).  Crimes ocorreram nos bairros  Ulisses Guimarães e Morada da Barra, em Vila Velha.
A sequência de crimes começou no bairro Ulisses Guimarães. Às 19h25, bandidos em carros abordaram Marcos Vinicius Ramalhete de Jesus, 22 anos, e um amigo dele, na Rua Presidente Castelo Branco. Marcos foi atingido com dois tiros. Ele foi socorrido, mas morreu em um hospital da Grande Vitória. Já o amigo dele conseguiu fugir correndo.
Por volta das 21h30, três pessoas foram assassinadas em Morada da Barra. De acordo com a Polícia Civil, um grupo de amigos foi abordado por bandidos em dois carros na esquina das ruas 9 de Julho com a José Patrocínio.

Veja Também

Veja o dia e o horário em que mais ocorreram homicídios no ES

Redução de homicídios em 2019 deve ser a maior em três décadas

Estatísticas de homicídios são estratégia de prevenção à criminalidade

Em um Corolla preto e um Palio prata, os criminosos desceram dos veículos encapuzados e vestidos com coletes à prova de bala. Testemunhas contaram que um dos atiradores estava com uma arma longa equipada com silenciador.
O adolescente Pedro Henrique Reis, 14 anos, foi atingido com cinco tiros e morreu no local. Santiago da Silva Oliveira Moraes, 25 anos, Vinícius Mendes da Silva, 27 anos, foram socorridos por moradores e levados para um hospital particular do município, mas não resistiram.
Segundo a Polícia Civil as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha faz diligências nos locais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados