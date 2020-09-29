Polícia investiga morte de homem após espancamento em Cariacica

Leandro de Paula Moura, um barman de 37 anos, teria sido espancado durante um assalto no último sábado (26), no bairro Santa Cecília, na região de Campo Grande, em Cariacica. Segundo familiares da vítima, os ferimentos foram tão graves que ele acabou morrendo dois dias depois, nesta segunda-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como latrocínio - assalto seguido de morte - e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).
Segundo o primo da vítima, Luciano Ribeiro, Leandro foi encontrado por uma vizinha. "Ele foi assaltado e bateram para matar. A família está em choque com o que aconteceu. Ele ficou caído um tempão, até que uma vizinha que estava passando para ir à igreja ouviu um gemido e viu que era ele", contou.
Para o irmão da vítima, Eder Mussum, Leandro foi agredido por homofobia. "Uma vizinha, amiga dele, o encontrou no meio da mata, por volta das 18h do sábado (26), ele tinha levantado, estava caminhando, ferido, e pediu socorro. Ela ligou para minha mãe e contou que ele havia sido espancado por ser homossexual, após ter sido assaltado e ter tentado reagir, dando um soco no criminoso, que era alguém que ele já conhecia. No mesmo dia foi para o hospital, por volta das 20h, foi levado para o PA do trevo. Ele foi para o São Lucas no domingo (27) e teve alta. Na segunda (28) vomitou sangue e voltou ao PA, onde teve parada cardíaca", relatou.
Segundo consta no boletim de ocorrência registrado nesta segunda-feira (28), a vítima teria saído na manhã de sexta-feira (26) para beber, como fazia rotineiramente. Ele teria retornado à residência no sábado (27) machucado e informando que tinha sido espancado e tido o celular roubado por dois criminosos. Na manhã da segunda-feira (28), Leandro teria sido encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Laje por familiares e morreu no mesmo dia.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi acionada para explicar o porquê da liberação de Leandro do hospital, o órgão informou, por meio de nota, que a direção do Hospital Estadual de Urgência e Emergência - São Lucas - informou que o paciente deu entrada na unidade no último domingo (27), relatando ter sido vítima de agressão física no dia anterior. "Imediatamente ele foi encaminhado para avaliação de especialistas em neurologia, bucomaxilofacial, cirurgia geral e oftalmologia, e passou por exames de tomografias de tórax, crânio, face e coluna cervical. A direção do hospital explicou que os exames não apresentaram lesão traumática com indicação de internação ou cirurgia. Por isso, o paciente ficou em observação e, depois de nova avaliação médica, recebeu alta hospitalar com prescrição de medicamentos".