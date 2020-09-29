Polícia investiga morte de homem após espancamento em Cariacica

Segundo o primo da vítima, Luciano Ribeiro, Leandro foi encontrado por uma vizinha. "Ele foi assaltado e bateram para matar. A família está em choque com o que aconteceu. Ele ficou caído um tempão, até que uma vizinha que estava passando para ir à igreja ouviu um gemido e viu que era ele", contou.

Para o irmão da vítima, Eder Mussum, Leandro foi agredido por homofobia. "Uma vizinha, amiga dele, o encontrou no meio da mata, por volta das 18h do sábado (26), ele tinha levantado, estava caminhando, ferido, e pediu socorro. Ela ligou para minha mãe e contou que ele havia sido espancado por ser homossexual, após ter sido assaltado e ter tentado reagir, dando um soco no criminoso, que era alguém que ele já conhecia. No mesmo dia foi para o hospital, por volta das 20h, foi levado para o PA do trevo. Ele foi para o São Lucas no domingo (27) e teve alta. Na segunda (28) vomitou sangue e voltou ao PA, onde teve parada cardíaca", relatou.