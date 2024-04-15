Polícia é acionada após aluno levar pistola e faca para escola de Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi flagrado com uma arma e uma faca dentro da mochila, em uma escola estadual de Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (15). Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que os artefatos seriam do pai dele, um militar aposentado, e teriam sido furtadas do cofre do homem. O nome da escola e do bairro onde o fato ocorreu não serão divulgados, por envolver menor de idade.

Segundo a PM, a corporação foi acionada após alunos denunciarem a existência do material para a diretoria da escola. Ao ser questionado, o adolescente entregou a mochila para os responsáveis, que também encontraram uma balaclava (touca que esconde parte do rosto). Nesse momento, o pai do menor foi chamado até o local.

No colégio, o militar aposentado confirmou que era dono de todos os materiais encontrados, sendo que costumava esconder a arma em um cofre trancado por chaves. Ele afirmou ainda que não sabe como o filho conseguiu ter acesso à pistola.

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil informou que "o adolescente conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família".

O que diz a Sedu

Questionada sobre as medidas tomadas após o caso, a Superintendência Regional de Educação de Vila Velha informou que cumpriu o que prevê o Regimento Comum das Escolas e, dessa forma, suspendeu o aluno das aulas.

"Assim que a escola identificou a presença das armas (faca e arma de fogo) junto ao estudante, acionou imediatamente a Patrulha Escolar e os pais do mesmo para dialogar. O caso será encaminhado para o Conselho de Escola para os devidos encaminhamentos. Enquanto os direcionamentos estão sendo dados, o aluno segue suspenso das aulas", destacou, em nota.