Home
>
Polícia
>
Polícia desmonta laboratório em Vitória e apreende 40 kg de drogas

Polícia desmonta laboratório em Vitória e apreende 40 kg de drogas

Prejuízo estimado para o tráfico é de R$ 800 mil. Droga vinha de fora do país e era distribuída para ser comercializada em bairros da Serra e Vila Velha