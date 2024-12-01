Polícia apreende arma e drogas na casa de homem assassinado em Iriri

Após o assassinato a tiros de dois homens dentro de um carro em Iriri, balneário de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (30), drogas, cadernos de anotações sobre o tráfico de drogas e uma arma de fogo foram apreendidos na casa onde estaria morando uma das vítimas, na cidade vizinha, Piúma.
Segundo registro policial, os militares faziam buscas para prender os autores do crime em Anchieta quando receberam a informação, por meio do serviço de inteligência, que no bairro Jardim Maily, em Piúma, morava Douglas Oliveira da Silva, 26 anos, uma das vítimas do assassinato e que era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.
No local, a polícia observou um carro se aproximando do portão do imóvel e duas mulheres teriam saído, questionando crianças que brincavam na rua se havia alguém na casa. A polícia observou que elas subiram as escadas e desceram rapidamente. O carro deu diversas voltas pelas ruas do bairro.
Mais tarde, a polícia voltou ao local e se deparou novamente com o veículo suspeito em frente ao imóvel. Ao perceberem a presença policial, o veículo com as três mulheres saiu, porém, foi parado e houve a abordagem.
Aos policiais, as três mulheres no carro negaram conhecer os homens mortos em Anchieta, afirmaram ter entrado naquela rua por engano e que estavam procurando um local para se divertir. Elas também negaram ter passado por outras vezes na rua e muito menos, desembarcado do veículo. Porém, imagens obtidas de câmeras de segurança na rua, segundo a polícia, comprovam que elas passaram no local no mínimo duas vezes.
Com o apoio do cão farejador, o imóvel foi inspecionado, com a permissão do dono do imóvel, que estava alugado há poucos meses para Douglas Oliveira da Silva. No local foram localizados: uma arma de fogo longa, tipo semi industrial de calibre 9 milímetros; uma porção de cocaína; crack; dois aparelhos celulares; pinos vazios para embalo de cocaína; sachês de uma substância identificada como “Melzinho do Amor” e três cadernos com anotações do tráfico.
As mulheres, segundo a polícia, foram conduzidas para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional de Itapemirim. A corporação informou que as três mulheres, de 19, 27 e 29 anos, foram ouvidas e liberadas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.