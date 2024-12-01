Traficante atira em irmãos para ajudar amigo em briga no meio da rua no ES

DHPP de Vila Velha vai investigar o crime Crédito: Divulgação

Uma briga no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha, resultou na morte de um homem e deixou o irmão dele ferido na noite do último sábado (30). O caso aconteceu na Rua Mar Azul, em frente a uma casa. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , um traficante é suspeito de atirar para ajudar um amigo que estava apanhando da dupla.

Os policiais militares foram chamados, pouco antes da meia-noite, para verificar a informação de que estava acontecendo uma confusão, de acordo com nota enviada pela PM. No local, a equipe viu dois indivíduos caídos no chão sangrando. Um estava desacordado, porém o outro, mesmo com dificuldade para falar, contou que ele e o irmão tinham sido baleados.

Segundo o boletim, uma das vítimas teve o óbito constatado no local. O irmão dele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde. O nome das vítimas não será revelado.

A PM explicou que os militares pegaram detalhes do caso em um bar, ao lado da casa onde a confusão começou. Um dos envolvidos na briga contou que os irmãos baleados teriam chegado até o imóvel e começado a agredi-lo. Ele nega saber o motivo do ataque. Diante do fato, o homem disse que ligou para uma pessoa para ajudá-lo. Esse quarto indivíduo esteve no local e separou a briga. Após finalizada a confusão, apareceu um quinto elemento, identificado como traficante da região, que efetuou os disparos contra os irmãos, conforme explica a PM.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", disse a PC.

