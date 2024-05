Acidente entre motos

Briga de trânsito acaba com homem baleado por policial de folga na Serra

Sargento também estava de moto e contou que um veículo bateu no outro; após a batida, houve uma confusão que terminou no policial atirando no pé do outro motociclista

4 min de leitura min de leitura

Briga começou após batida na Serra. (Roberto Pratti)

Um policial de militar de 45 anos, que estava de folga, se envolveu em uma briga no trânsito quando estava a caminho da academia e acabou atirando e baleado um operador de máquina de 41 anos no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na noite de quinta-feira (23).

O sargento contou à Polícia Militar que ocorreu um acidente entre a moto que ele estava pilotando e outra moto, conduzida pelo homem de 41 anos. Ainda conforme o relato, após a batida, o motociclista teria parado frente da moto policial, impedindo a passagem dele e o xingando.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de "vias de fato" entre dois homens. A motivação informada seria uma discussão no trânsito quando os dois trafegavam pela Avenida Norte-Sul.

Na versão apresentada pelo policial à PM, consta que o outro motociclista estava nervoso com o acidente. O sargento teria pedido para que ele se acalmasse e disse que acionaria a Polícia Militar. Após isso, o operador de máquina teria ficado ainda mais agressivo, gesticulando e o xingando. O policial estava armado e já havia saído do serviço. Até o momento da discussão, o militar apenas sacou a arma, segundo a versão no boletim de ocorrência, "mantendo em posição segura".

Duas pessoas que passavam pelo local ajudaram a separar a briga. A arma foi guardada, e a Polícia Militar foi acionada via Ciodes 190. Uma das pessoas que chegou ao local sugeriu ao sargento que ele fosse embora, com a ideia de acalmar os ânimos do motociclista envolvido no acidente. O policial, em um primeiro momento, ficou com receio de interpretarem a saída como uma fuga, mas, após analisar a situação, o PM decidiu, então, sair do local.

O boletim de ocorrência descreve ainda, pela versão do sargento, que o policial subiu na moto para deixar o local, e, ao se deslocar em direção a um semáforo, cerca de 50 metros mais longe, visualizou, por meio do retrovisor, que o motociclista envolvido no acidente estava correndo na direção dele com algum objeto.

A partir disso, os dois voltaram a brigar. Foi neste momento que o policial teria sacado a arma e atirado uma vez contra o motociclista. O disparo na direção dos pés foi feito com a arma utilizada pelo Policial Militar em serviço.

Motociclista foi baleado e precisou passar por cirurgia na Serra. (Roberto Pratti)

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local prestou atendimento ao motociclista vítima do disparo. Após o atendimento, o sargento voltou a ligar para a Polícia Militar informando sobre o disparo de arma de fogo. As viaturas foram ao local do acionamento.

O tiro fez um buraco no calçado usado pelo homem, que foi levado para o pronto-socorro de um hospital no município com uma fratura exposta na perna. Após a cirurgia, o motociclista ficou internado em observação.

O que diz o motociclista

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o motociclista estava levando a esposa ao médico quando a confusão começou. A mulher dele contou à reportagem que o policial militar também estava de moto e teria se identificado como membro da corporação durante a briga.

Motociclista foi baleado e precisou passar por cirurgia na Serra. (Roberto Pratti)

A mulher não detalhou qual foi o motivo da briga, mas relatou que durante a discussão o suspeito se irritou e atirou no marido dela. Conforme registrado pela TV Gazeta, o tornozelo do motociclista sangrou, sujando o calçado que era utilizado no momento da briga.

O que diz a Polícia Militar

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que foi informada sobre um incidente de trânsito e, ao chegar ao local, a equipe constatou que o policial militar envolvido estava saindo de serviço e dirigia-se para uma academia quando colidiu levemente a moto com outra motocicleta, o que não causou danos materiais. A Polícia Militar confirma a versão de que o agente teria saído do local para evitar que a confusão continuasse.

Testemunhas intervieram para dissipar o conflito, momento em que o policial decidiu deixar o local, visando evitar confronto. Mesmo assim, enquanto o militar estava parado no semáforo, o outro condutor o perseguiu e iniciou uma luta corporal. Para se defender e evitar a subtração de sua arma, o policial efetuou um disparo que atingiu o tornozelo esquerdo do homem Polícia Militar • Nota oficial

Diversas testemunhas confirmaram a versão dada pelo policial, destacando a agressividade e provocação do outro condutor, segundo nota da Polícia Militar. O caso foi entregue à 3ª Delegacia Regional de Serra. A Polícia Militar informou que a conduta do policial envolvido na ocorrência será apurada internamente.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra. De acordo com as informações levantadas pela equipe policial, um militar de folga foi vítima do incidente e agiu em legítima defesa. O suspeito, que teria agredido e ofendido o militar, foi liberado de escolta policial, já que o militar demonstrou desinteresse em representar criminalmente contra ele. A arma utilizada pelo militar foi apreendida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta