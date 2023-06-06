PM é flagrado em vídeo agredindo morador e apontando arma na Serra

veja acima) mostra ainda o PM jogando um coco contra o morador e sacando arma, momento que a mulher avisa que está gravando a situação. Um policial militar de folga foi flagrado agredindo um homem com um capacete, no fim da tarde da última segunda-feira (5), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra . Um vídeo registrado por uma moradora () mostra ainda o PM jogando um coco contra o morador e sacando arma, momento que a mulher avisa que está gravando a situação.

Mesmo com a informação de que estava sendo filmado, o militar seguiu com as agressões. O policial deu um tapa no morador, que é deficiente físico, com a arma na mão.

PM aponta arma para morador na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o policial atirou várias vezes para o alto no meio da rua. Por conta disso, teve pânico e correria e, na confusão, uma mulher grávida e uma criança se machucaram.

"Ele chegou e me deu uma capacetada, falou que eu era vagabundo, traficante. Falei que era trabalhador, que moro aqui e os moradores me conhecem. E ele tentando me agredir e eu só sair, me esquivando, colocando a mão para proteger meu rosto" X. - Morador (pediu para não ser identificado)

Alguns moradores foram à delegacia e registraram uma ocorrência contra o policial militar. Eles conversaram com a reportagem da TV Gazeta e disseram que querem que o agente pare com a violência e pague pelo que fez.

"Ele foi até na casa da minha mãe, deu dois tiros na direção do meu sobrinho, cismou que ele estava armado, que tinha traficantes na rua. Estamos com medo", disse uma moradora à reportagem da TV Gazeta.

Polícia Civil informou que o morador compareceu à Delegacia Regional de Serra na noite de segunda-feira (5), onde registrou um boletim de ocorrência. O fato seguirá sob investigação do 12º Distrito Policial e uma cópia do procedimento será encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar para verificar se realmente se trata de um policial militar.