PM apreende quase 9 mil unidades de cocaína em Cariacica

Ação da Polícia Militar ainda apreendeu R$ 30 mil em espécie e deteve 27 pessoas que estavam nas proximidades do Campo do Apolo, em Flexal II

Quase nove mil unidades de cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar em Cariacica. (Divulgação/PM)

A Polícia Militar apreendeu, na noite de sexta-feira (28), véspera do carnaval, quase nove mil pinos e 2,9 quilos de cocaína, em Cariacica. Na ação, também foram apreendidos R$ 30 mil em espécie, armas e outros materiais e detidas 27 pessoas que estavam nas proximidades do Campo do Apolo, no bairro Flexal II.

Conforme informações da PM, durante o patrulhamento pela Rua Boa Vista, policiais avistaram dois suspeitos armados. A dupla tentou fugir, se escondendo em uma residência aparentemente desabitada.

"Os militares realizaram um cerco no local e visualizaram um vasto material entorpecente e diversos suspeitos realizando o preparo e embalagem dos entorpecentes. Com apoio de outras guarnições, apreenderam três armas de fogo, carregadores, munições, material para embalo da droga, R$30.467,85, mais de 8.600 unidade de cocaína de tamanho médio e grande, 11 rádios comunicadores e vários outros ilícitos", diz a PM, em nota.

Entre os detidos estão suspeitos de comandar o tráfico na região. São eles:

Ernandes de Carvalho Machado, 31 anos, o Maranhão, com mandado de prisão por receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas;

Paulo Victor Sacht do Nascimento, 21 anos, também com mandado por tráfico de drogas;

Carlos Henrique de Paulo Rosa, 21 anos, o Chupetinha, com mandado por tráfico e posse ilegal de arma;

Carlos Eduardo Silva Correa, 24 anos, com mandado por tráfico de drogas;

Kevin Cristian Alves Motta, 24 anos, o Acerola, com mandado por homicídio.

Os suspeitos e todo o material foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde será dado encaminhamento ao caso.

