PF prende integrantes de quadrilha de tráfico de drogas no ES

Segundo a Polícia Federal, foram expedidos cinco mandados de prisão, sendo quatro cumpridos na Serra, Alcobaça (BA) e Foz do Iguaçu (PR). Um investigado segue foragido