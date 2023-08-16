PF apreende remédio para emagrecer sem receita com mulher em Vitória

Polícia Federal encontrou remédio, que só pode ser vendido com receita, na posse de mulher em Vitória Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (16), visando combater o comércio de medicamentos sem procedência e adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridades sanitárias. A denúncia partiu do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo.

Segundo a PF, na Serra nada foi encontrado e, em Vitória, foram apreendidos, com uma mulher de 29 anos, medicamentos para emagarecer (Sibutramina). A venda desse tipo de remédio só é permitida em farmácia mediante receita de controle especial.

A PF informou que o objetivo da investigação é identificar quem está fornecendo esses medicamentos para essas pessoas poderem vender, principalmente fazendo o comércio via redes sociais.