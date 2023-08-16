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Venda via redes sociais

PF apreende remédio para emagrecer sem receita com mulher em Vitória

Segundo a Polícia Federal, a venda desse tipo de remédio só é permitida em farmácia mediante receita de controle especial

Publicado em 

16 ago 2023 às 10:18

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:18

Polícia Federal encontrou remédio, que só pode ser vendido com receita, na posse de mulher em Vitória
Polícia Federal encontrou remédio, que só pode ser vendido com receita, na posse de mulher em Vitória Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (16), visando combater o comércio de medicamentos sem procedência e adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridades sanitárias. A denúncia partiu do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo.
Segundo a PF, na Serra nada foi encontrado e, em Vitória, foram apreendidos, com uma mulher de 29 anos, medicamentos para emagarecer (Sibutramina). A venda desse tipo de remédio só é permitida em farmácia mediante receita de controle especial.
A PF informou que o objetivo da investigação é identificar quem está fornecendo esses medicamentos para essas pessoas poderem vender, principalmente fazendo o comércio via redes sociais.
Os investigados responderão pelos crimes de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais com pena de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

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