PF apreende remédio para emagrecer sem receita com mulher em Vitória

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (16), visando combater o comércio de medicamentos sem procedência e adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridades sanitárias. A denúncia partiu do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo.
Segundo a PF, na Serra nada foi encontrado e, em Vitória, foram apreendidos, com uma mulher de 29 anos, medicamentos para emagarecer (Sibutramina). A venda desse tipo de remédio só é permitida em farmácia mediante receita de controle especial.
A PF informou que o objetivo da investigação é identificar quem está fornecendo esses medicamentos para essas pessoas poderem vender, principalmente fazendo o comércio via redes sociais.
Os investigados responderão pelos crimes de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais com pena de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.