Operação Adeona VII

PF apreende 2 celulares com investigado por abuso infantil na Serra

Mandado de busca e apreensão foi cumprido em ação com objetivo de reprimir crimes de divulgação de material de abuso sexual infantil pela internet

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:26

A Polícia Federal do Espírito Santo (PF/ES) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (22), dois celulares na casa de um homem de 30 anos, na Serra. Ele é investigado por armazenar e compartilhar conteúdos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O mandado de busca e apreensão — expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória — foi cumprido durante a Operação Adeona VII, cujo objetivo é reprimir crimes de divulgação de material de abuso sexual infantil pela internet.

De acordo com a PF, os aparelhos apreendidos podem conter fotos e vídeos desse tipo de conteúdo ilegal e serão submetidos à perícia. O investigado poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), como armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A pena pode chegar a 10 anos de prisão, além de multa.

Violência contra crianças e adolescentes

No comunicado sobre a operação, a Polícia Federal destacou que, embora o termo “pornografia infantil” ainda conste na legislação, a comunidade internacional prefere o uso das expressões “abuso sexual” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem de forma mais clara a gravidade e a natureza desses crimes.

Polícia Federal cumpriu mando na Serra Crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal também fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar a rotina digital dos filhos. A orientação é conversar abertamente sobre os riscos da internet, explicar o uso seguro de redes sociais e jogos, e observar mudanças de comportamento, como isolamento ou sigilo exagerado no uso de celulares e computadores. Segundo a corporação, a prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Operação Adeona VII O nome da operação faz referência à deusa romana Adeona, conhecida por acompanhar crianças em seus primeiros passos fora de casa, uma alusão simbólica à proteção da infância.

