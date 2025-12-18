Home
Pescador é morto durante confronto com a Polícia Militar na Serra

Segundo a corporação, homem estava com arma de uso restrito; vizinhos contaram que ele morava na região havia 20 anos

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:22

Local da ocorrência em Parque Residencial Tubarão, na Serra
Local da ocorrência em Parque Residencial Tubarão, na Serra Crédito: Archimeds Patrício

Um pescador de 55 anos foi morto pela Polícia Militar no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, na última quarta-feira (17). De acordo com a corporação, Josivaldo de Oliveira Dantas teria trocado tiros com os agentes, de dentro da casa onde ele morava. Vizinhos relataram ter ouvido pelo menos 10 minutos de tiroteio. 

Segundo a corporação, homem estava com arma de uso restrito; vizinhos contaram que ele morava na região havia 20 anos

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe estava em frente ao imóvel quando Josivaldo foi visto armado dentro da residência. Ainda conforme o registro, os policiais acessaram o local por um terreno baldio e cercaram a casa.

De acordo com os militares, Josivaldo não se entregou aos policiais. Durante a ação, segundo a corporação, ele teria começado a atirar contra os policiais, que revidaram e pediram reforço. Ainda de acordo com a polícia, o homem continuou atirando e não se rendeu.

Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta com moradores da região, foram de 10 a 15 minutos de tiroteio que teria começado na rua e, depois, partido para o interior da residência. 

“Muitos tiros, a gente quase passou mal. Escutei gritos, e depois a rua parecia que era 7 de Setembro, muita polícia”, disse uma moradora, em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.

O boletim registra que os policiais dispararam pelo menos 27 vezes. Josivaldo foi atingido no peito, nas costas e no braço. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores da rua onde ele vivia afirmaram que Josivaldo morava no local havia mais de 20 anos, era pescador e conhecido na vizinhança. Segundo os vizinhos, ele vivia da pesca e era viúvo.

Ficamos até sem entender o que aconteceu com ele, até agora ninguém da rua conseguiu pregar o olho pensando no que aconteceu, porque ele era tranquilo, trabalhador, levantava de madrugada para buscar o peixe dele

X

Morador que preferiu não se identificar

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar apreendeu a arma usada pelo homem durante o confronto, descrita como uma arma de uso restrito das forças de Segurança, além de carregador e munições.

Em nota, a PM afirmou que, quando os policiais chegaram na varanda, o suspeito que estava dentro do imóvel passou a efetuar diversos disparos contra a guarnição, que revidou. Durante o confronto, o suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Foram realizadas buscas no imóvel, sendo apreendida uma pistola calibre 9mm, um carregador sobressalente e 25 munições.

Polícia Civil informou que a ocorrência de "morte por intervenção legal de agente do Estado foi entregue na Delegacia Regional de Serra. O corpo do suspeito, de 55 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares".

A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES) juntamente com as munições e o carregador. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.

*Com informações da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta

