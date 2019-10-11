Violência

Perseguição, tiros e três pessoas baleadas em Cariacica

Grupo que estava em um Fiat Stilo foi cercado por bandidos que estavam em uma moto e em uma caminhonete

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:17

Motorista do Fiat Stilo perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma residência Crédito: Isaac Ribeiro

Três pessoas foram baleadas durante uma perseguição na Rua João Rodrigues Filho, em Morrinhos, Cariacica Sede, às 22h30 desta quinta-feira (10). Segundo moradores, cinco pessoas seguiam em um Fiat Stilo prata pelo bairro Nova Esperança, no mesmo município, quando começaram a ser seguidos por uma caminhonete e uma moto.

Dois bandidos estavam na moto e cinco na caminhonete. Eles atiraram no grupo que estava no Stilo. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma residência.

Os moradores contaram que dois homens que estavam no carro batido fugiram correndo e outros dois homens, um de 33 e outro de 23 foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.

Uma jovem de 20 anos foi encaminhada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 22 com sete munições intactas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

