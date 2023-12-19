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Em Itaguaçu

Perícia não localiza sinais de violência em criança encontrada morta no ES

Corpo de Maria Antônia Zimmermann Pereira foi localizado na manhã desta terça (19) em uma represa no interior da cidade; PC reforçou que a morte da menina segue em investigação

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:38

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 dez 2023 às 18:38
Maria Antônia Zimmermann Pereira está desaparecida desde às 11h desta segunda-feira (18)
Maria Antônia Zimmermann Pereira está desaparecida desde às 11h desta segunda-feira (18) Crédito: Acervo pessoal
O corpo da menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 4 anos, encontrada morta na manhã desta terça-feira (19), em uma represa na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, não apresentava sinais de violência. Foi o que indicou um exame perinecroscópico (exame externo do cadáver, feito pelo perito criminal) realizado pela Polícia Civil ainda no local do incidente. Apesar disso, a corporação reforçou que a morte da criança segue em investigação. 
Maria Antônia estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (18). Ela, a irmã gêmea e a mãe passavam férias na casa da avó materna, na localidade conhecida como Paraju, zona rural de Itaguaçu, para onde foram passar o Natal. Maria Antônia brincava com a irmã no quintal quando foi vista pela última vez. 
A menina passou por um trajeto de aproximadamente 2 km do quintal da casa, onde foi vista pela última, vez até o lugar onde foi achada. A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta terça-feira (19) e constatou que é de difícil acesso, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela foi encontrada morta, em Itaguaçu
Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela a encontraram morta, em Itaguaçu Crédito: Carol Silveira e Roger Botelho
O corpo da menina foi liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Colatina no final da tarde desta terça-feira. À repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a mãe de Maria Antônia, Solange Zimmermann, informou que o velório da filha será na Igreja Luterana de Itaguaçu. O local do enterro ainda será definido. 
Segundo a Polícia Civil, as investigações e as diligências da Delegacia Polícia de Itaguaçu estão em andamento e outros detalhes não serão divulgados, no momento.

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