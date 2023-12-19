Perícia não localiza sinais de violência em criança encontrada morta no ES

Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela a encontraram morta, em Itaguaçu

O corpo da menina foi liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Colatina no final da tarde desta terça-feira. À repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a mãe de Maria Antônia, Solange Zimmermann, informou que o velório da filha será na Igreja Luterana de Itaguaçu. O local do enterro ainda será definido.