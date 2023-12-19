Perícia não localiza sinais de violência em criança encontrada morta no ES

O corpo da menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 4 anos, encontrada morta na manhã desta terça-feira (19), em uma represa na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, não apresentava sinais de violência. Foi o que indicou um exame perinecroscópico (exame externo do cadáver, feito pelo perito criminal) realizado pela Polícia Civil ainda no local do incidente. Apesar disso, a corporação reforçou que a morte da criança segue em investigação.
Maria Antônia estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (18). Ela, a irmã gêmea e a mãe passavam férias na casa da avó materna, na localidade conhecida como Paraju, zona rural de Itaguaçu, para onde foram passar o Natal. Maria Antônia brincava com a irmã no quintal quando foi vista pela última vez.
A menina passou por um trajeto de aproximadamente 2 km do quintal da casa, onde foi vista pela última, vez até o lugar onde foi achada. A reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta terça-feira (19) e constatou que é de difícil acesso, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
O corpo da menina foi liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Colatina no final da tarde desta terça-feira. À repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a mãe de Maria Antônia, Solange Zimmermann, informou que o velório da filha será na Igreja Luterana de Itaguaçu. O local do enterro ainda será definido.
Segundo a Polícia Civil, as investigações e as diligências da Delegacia Polícia de Itaguaçu estão em andamento e outros detalhes não serão divulgados, no momento.