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Tragédia no interior

O desabafo da mãe de criança encontrada morta em represa de Itaguaçu

Solange Zimmermann, mãe da menina de 4 anos, contou à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que viajou com a família para passar o Natal

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:11

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 dez 2023 às 18:11
O planejado Natal em família deu lugar à dor e tristeza para os familiares da pequena Maria Antônia Zimmermann, de apenas 4 anos, encontrada morta nesta terça-feira (19), em uma represa em Itaguaçu, Noroeste do Espírito Santo.
A mãe da criança e dona de casa, Solange Zimmermann, contou à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que viajou com as filhas ao interior do Estado passar o Natal em família. 
"A gente veio para passar o Natal, eu vim para ajudar na faxina antes para a gente comemorar todo mundo junto aqui, mas infelizmente..."
Solange Zimmermann - Mãe de Maria Antônia
Criança de 4 anos encontrada morta em represa em Itaguaçu
Solange Zimmermann, mãe de Maria Antônia, se emocionou ao falar da perda da filha de 4 anos Crédito: Roger Botelho
Maria Antônia era procurada desde última segunda-feira (18), após desaparecer enquanto brincava com irmã gêmea no quintal da avó.
"Várias pessoas procurando, depois veio a polícia, os bombeiros passaram a noite procurando. Agora de manhã cedo encontraram ela”, desabafou a mãe.
A represa fica a cerca de 2 quilômetros de onde Maria Antônia e os familiares passariam o Natal. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, para chegar à região onde a pequena foi encontrada, o acesso é difícil, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
O avô de criação, Walter Antônio Neumann, afirmou que não há condições dela ter chegado sozinha até a represa. Segundo os familiares, Maria Antônia foi vista pela última vez brincando no quintal da casa da avó. Depois, ela teria se distraído e ido até a porteira procurando pelo avô de criação.
“Era meu 'grudezinho'. Fui na casa deles no domingo à noite e ela ficou ‘vamos vovô, nós queremos ir para casa do vovô’. Perguntei e ela disse que era para fazer bagunça”, contou Walter Antônio Neuamnn.
Criança de 4 anos encontrada morta em represa em Itaguaçu
Walter Antônio Neumann, afirmou que não há condições da criança ter chegado sozinha até a represa Crédito: Roger Botelho
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada e o corpo da criança encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. As investigações e as diligências da Delegacia Polícia (DP) de Itaguaçu estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Entenda 

A menina Maria Antônia Zimmermann Pereira, de 4 anos, que estava desaparecida na localidade conhecida como Paraju, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrada morta em uma represa na região, na manhã desta terça-feira (19).
No intuito de encontrar a menina, o Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas equipes do Posto Avançado (PAB) de Baixo Guandu e do Centro de Especializado de Resposta a Desastres (CERD), além de apoio aéreo do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer).
(Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta)
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