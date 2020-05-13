Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assassinato em Aracê

Perícia comprova: recado com sangue em crime no ES foi escrito por preso

Suspeito que foi preso no dia 29 de abril em Osasco, São Paulo, usou os próprios dedos para espalhar o sangue da vítima e desenhar as letras, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 18:52

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 18:52

Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima
Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Polícia Civil
A análise pericial do local onde foi encontrado o corpo do empresário Gerson Modolo, morto em janeiro de 2019, concluiu que o homem preso suspeito de ser o autor do homicídio foi, também, o responsável por escrever um recado no chão, na cena do crime. O exame foi finalizado esta semana, pela equipe da Seção de Documentoscopia Forense, do Departamento de Criminalística da Polícia Civil.
Dono de pousada, Gerson João Modolo foi encontrado morto dentro de sua casa pela esposa. Na ocasião, o assassino usou o sangue do próprio empresário para deixar um recado no chão, ao lado do corpo. O crime chocou o distrito de Aracê, em Domingos Martins.
De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, o laudo confirma que a frase se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida, encontrada no chão, ao lado do corpo, foi escrita com o sangue da vítima. O suspeito usou os próprios dedos para espalhar o sangue e desenhar as letras, segundo a polícia.

Veja Também

"Psicopata", diz polícia sobre acusado de matar  empresário em Aracê

Aracê: mulher encontra corpo do marido no aniversário de casamento

Dono de pousada em Domingos Martins é morto e assassino deixa recado

Com a conclusão do último laudo que ainda estava pendente, o inquérito foi concluído hoje (13), e segue agora para o Ministério Público, que decidirá sobre a denúncia do indiciado ou diligência complementar. O indiciado continua preso preventivamente, disse o delegado.
A Polícia Civil concluiu que a motivação do crime seria uma negociação de madeiras que não deu certo. As investigações apontaram que o autor do crime é um homem de 38 anos com quem a vítima tinha negócios mal resolvidos. O suspeito foi preso no dia 29 de abril, em Osasco, São Paulo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados