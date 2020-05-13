Perícia comprova: recado com sangue em crime no ES foi escrito por preso

Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Polícia Civil

A análise pericial do local onde foi encontrado o corpo do empresário Gerson Modolo, morto em janeiro de 2019, concluiu que o homem preso suspeito de ser o autor do homicídio foi, também, o responsável por escrever um recado no chão, na cena do crime. O exame foi finalizado esta semana, pela equipe da Seção de Documentoscopia Forense, do Departamento de Criminalística da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, o laudo confirma que a frase se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida, encontrada no chão, ao lado do corpo, foi escrita com o sangue da vítima. O suspeito usou os próprios dedos para espalhar o sangue e desenhar as letras, segundo a polícia.

Com a conclusão do último laudo que ainda estava pendente, o inquérito foi concluído hoje (13), e segue agora para o Ministério Público, que decidirá sobre a denúncia do indiciado ou diligência complementar. O indiciado continua preso preventivamente, disse o delegado.