Perícia comprova: recado com sangue em crime no ES foi escrito por preso

A análise pericial do local onde foi encontrado o corpo do empresário Gerson Modolo, morto em janeiro de 2019, concluiu que o homem preso suspeito de ser o autor do homicídio foi, também, o responsável por escrever um recado no chão, na cena do crime. O exame foi finalizado esta semana, pela equipe da Seção de Documentoscopia Forense, do Departamento de Criminalística da Polícia Civil.
Dono de pousada, Gerson João Modolo foi encontrado morto dentro de sua casa pela esposa. Na ocasião, o assassino usou o sangue do próprio empresário para deixar um recado no chão, ao lado do corpo. O crime chocou o distrito de Aracê, em Domingos Martins.
De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, o laudo confirma que a frase se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida, encontrada no chão, ao lado do corpo, foi escrita com o sangue da vítima. O suspeito usou os próprios dedos para espalhar o sangue e desenhar as letras, segundo a polícia.
Com a conclusão do último laudo que ainda estava pendente, o inquérito foi concluído hoje (13), e segue agora para o Ministério Público, que decidirá sobre a denúncia do indiciado ou diligência complementar. O indiciado continua preso preventivamente, disse o delegado.
A Polícia Civil concluiu que a motivação do crime seria uma negociação de madeiras que não deu certo. As investigações apontaram que o autor do crime é um homem de 38 anos com quem a vítima tinha negócios mal resolvidos. O suspeito foi preso no dia 29 de abril, em Osasco, São Paulo.