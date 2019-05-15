Home
Penas de acusados de matar PM na Serra ultrapassam 20 anos de prisão

Três acusados do crime já foram condenados em fevereiro deste ano; nesta quarta-feira, outros seis acusados foram julgados: cinco deles foram condenados e um foi absolvido