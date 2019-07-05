Mistério em obra

Pedreiro é baleado e agredido na cabeça enquanto trabalhava em obra

Vítima estava sozinha quando foi atacada. O crime ainda é um mistério para a polícia e para os colegas de trabalho do homem

Local em que pedreiro foi espancado por homem enquanto trabalhava em uma obra na Enseada de Jacaraípe Crédito: Bernardo Coutinho

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida contra um pedreiro de 39 anos, encontrado ferido dentro de uma obra, no final da tarde de quinta-feira, em Enseada de Jacaraípe, na Serra. A vítima levou um tiro no rosto e também apresentava um corte profundo próximo à boca.

O pedreiro trabalhava na obra de construção de uma casa, na Rua Hugo Zago, quando foi atacado. Ainda não se sabe quem teria cometido o crime e o porquê da violência. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, onde continua internada. De acordo com a assessoria da unidade, o estado de saúde do homem é grave.

De acordo com a Polícia Civil, pelo menos seis pessoas trabalhavam na obra. Quatro deles saíram por volta das 17 horas. Apenas a vítima e outro colega permaneceram no local terminando alguns ajustes.

“Quando foi umas 17h40, eu saí para comprar uma lâmpada e ele ficou aqui, trabalhando. Voltei por volta das 18 horas e vi que o portão da obra estava fechado. Já achei estranho, sempre temos o costume de mantê-lo aberto. Quando abri, vi ele caído e muito sangue em volta”, relatou o pedreiro, que por medo pediu para não ser identificado.

A vítima estava caída de barriga para cima com a cabeça próxima ao muro. Com medo de que o criminoso ainda estivesse dentro da constução, o pedreiro relata que saiu correndo para a rua e ligou para o patrão, o dono da obra. A Polícia Militar logo foi acionada e o homem socorrido.

“Só voltei quando a polícia chegou aqui. Fiquei muito assustado. Não faço ideia do que pode ter acontecido. Saí daqui e ele estava bem. Fiquei só 20 minutos fora. Isso é horrível”, desabafou.

MISTÉRIO

Os colegas de obra da vítima ainda tentam entender o que aconteceu. Nenhum material, ferramenta ou equipamento foi levado. De acordo com os trabalhadores, o pedreiro agredido trabalhava no local há cerca de duas semanas e o descreveram como um homem tranquilo e bem humorado.

Em choque, eles chegaram para trabalhar na manhã de ontem, mas abalados com o crime encerraram o expediente mais cedo. “Não temos condições nenhuma de trabalhar neste clima. Viemos fazer nossa parte. Mas, em solidariedade a ele, vamos encerrar por hoje. É tão chocante que não tenho nem como descrever o que estamos sentindo”, declarou um pedreiro, de 43 anos.

No local do crime, vizinhos disseram ter escutado barulho de dois tiros, mas, só foram ter ideia do que havia ocorrido com a chegada da polícia. “Ouvi dois estalos, ams achei que fosse bombinha. Tanto que nem saí. Só vi mesmo que era algo grave quando a polícia chegou”, contou uma moradora.

AMEAÇA

De acordo com a Polícia Civil, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça. No entanto, não deram detalhes sobre as circunstâncias da denúncia. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.





