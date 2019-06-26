Home
Pastor assassinado na Serra foi morto por vingança, diz polícia

Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, revelou que o autor do crime premeditou a morte do pastor Fernando Pissarra