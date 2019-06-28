Assédio nas escolas

Para deputado, escola da Serra tentou abafar denúncias de assédio

Lorenzo Pazolini apontou uma tentativa inicial da escola em acobertar o caso e evitar que a Sedu e a polícia tomassem conhecimento do caso

Publicado em 28 de junho de 2019 às 20:29 - Atualizado há 6 anos

Lorenzo Pazolini, deputado estadual Crédito: Ellen Campanharo/Ales

"Os fatos são extremamente graves, fica claro que houve uma tentativa inicial de tentar abafar o caso, de evitar que os fatos fossem apurados e chegassem ao conhecimento tanto da Corregedoria da Secretaria de Educação (Sedu) quanto da polícia", declarou o deputado Lorenzo Pazolini a respeito das denúncias de assédio contra professores na Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, na Serra.

Os professores e a diretora da escola tomaram conhecimento dos casos de assédio no dia 19 de junho, quando as cartas de denúncia, escritas pelas estudantes, foram distribuídas. Até o dia 24 de junho, a escola não teria tomado nenhuma posição, o que fez com que as alunas usassem as redes sociais para denunciar os casos, segundo Pazolini.

"As alunas contaram que em nenhum momento sentiram apoio da escola para denunciar os casos. Com medo que o professor ficasse impune e o caso fosse abafado, elas resolveram tornar públicos os relatos pelo Twitter" Lorenzo Pazolini, Deputado Estadual

SEM ACESSO A DOCUMENTOS

Assim que tomou conhecimento das denúncias, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa foi até a escola para apurar os fatos. De acordo com o deputado Vandinho Leite, a escola dificultou a entrada dos membros da comissão na escola, além de dificultar que eles obtivessem informações sobre as denúncias no local.

"ós fizemos vários questionamentos, alguns foram respondidos e outros não. Nós tivemos e ainda estamos tendo muita dificuldade em obter informações sobre a denúncia. Nem mesmo o nome do professor a escola nos passo" Vandinho Leite, Deputado Estadual

Outro fato, que para Vandinho indica que a escola tentou acobertar as denúncias, refere-se a uma reunião feita com a família de uma das vítimas e o corpo docente da escola. De acordo com o depoimento da mãe de uma das vítimas, o professor teria assumido fazer comentários sobre a beleza da aluna e chegou a brincar, algumas vezes, se ele não teria uma chance com ela. Contudo, a declaração não teria sido registrada, na íntegra, na ata da escola.

" mãe de uma das meninas disse que a diretora apenas escreveu que o professor assumiu ter feito as piadas, mas não colocou na íntegra o que ele disse. Ela também teria dito, ao ser questionada pela mãe da aluna, que o professor era uma boa pessoa e trabalhava há anos na escol" Vandinho Leite

Orientada pela polícia, a mãe foi até a escola na noite de quinta-feira (27) para solicitar as atas da reunião. Porém, ela teria sido impedir de obter o documento e a Guarda Municipal da Serra foi chamada para retirá-la do local. A Comissão de Educação da Assembleia solicitou oficialmente à Superintendência de Carapina as atas dessa reunião e informações a respeito dos procedimentos adotados para apuração do casso mas até a manhã desta sexta-feira não havia recebido nenhuma resposta.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O secretário de Educação Vitor de Angelo conversou com a reportagem do Gazeta Online nesta sexta-feira (28) e relatou que refuta categoricamente algumas afirmações de Lorenzo Pazonili.

"Informamos ao deputado que, tão logo que recebemos o pedido em relação aos dados do professor e das alunas, tivemos que analisar o caso, principalmente por se tratar de dados envolvendo menores e a intimidade do servidor. Não poderíamos liberar sem a permissão da Procuradoria Geral do Estado. Ele foi informado sobre isso e estamos aguardando", disse.

Questionado se a secretaria tentou "abafar o caso", de Angelo rebateu e afirmou que não houve nenhuma postura da escola e nem da secretaria no sentido de acobertar informações. "O que houve foi um mal entendido a respeito da formalidade de entrega do documento", relatou.

Já sobre a confusão entre a mãe de uma das vítimas e o corpo docente da escola na noite desta quinta-feira (27), o secretário disse que não estava no Espírito Santo, mas que, pelo que ouviu, a mãe, "compreensivelmente estava exaltada", e a exaltação ocorreu no momento da saída dos alunos da escola. A diretora, então, teria entendido que a situação poderia evoluir para algo mais grave — não em relação à mãe, mas pelo fato de ter outras pessoas transitando pelo local.

" diretora solicitou o apoio da patrulha escolar, que é o efetivo que apoia as escolas. No momento em que foi chamada, a equipe que faz a patrulha participava de uma comemoração interna e, por isso, demorariam um pouco para chegar até a instituição. Por conta disto, a diretora viu como alternativa acionar a patrulha escolar da Guarda Municipal da Serra, que resolveu a questão com a mãe, que entendeu a situaçã" Vitor de Angelo, secretário de Educação

Na tarde desta sexta-feira (28), a mãe da aluna que diz ter sido vítima do assédio por um dos professores, compareceu à Secretaria de Educação, na Avenida Cezar Hilal, em Vitória, e teve acesso a ata.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta