Pai que matou filha na frente da neta em Vitória é condenado a 11 anos de prisão

Brenda Luz da Silva foi morta pelo próprio pai após uma briga em junho de 2024 Crédito: Acervo Pessoal

O homem acusado de matar a própria filha em junho de 2024, no bairro Santos Dumont, em Vitória, foi condenado a 11 anos e seis meses de prisão, após decisão do júri popular na noite de segunda-feira (19). Sebastião Carlos da Silva tirou a vida de Brenda Luz da Silva , com 30 anos na época, com golpes de canivete.

Ele era réu por homicídio qualificado, motivado por futilidade e praticado em contexto de violência doméstica. No entanto, o Tribunal do Júri, realizado no Fórum Criminal de Vitória, concluiu que o crime teve como motivação principal discussões relacionadas ao uso de drogas, não sendo o fato de a vítima ser mulher considerado determinante para a prática do homicídio. O réu, que estava preso preventivamente, cumprirá a sentença em regime inicial fechado.

Além da prisão, o réu foi condenado a pagar uma indenização de valor fixo de R$ 150 mil em reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais quanto morais.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Sebastião Carlos da Silva e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Sobre o crime

Sebastião Carlos da Silva foi preso após matar a própria filha, de 30 anos, em Vitória, na noite do dia 8 de junho, depois uma briga entre os dois. Brenda Luz da Silva foi morta dentro de casa após de levar golpes de canivete no pescoço e em um dos seios. O homicídio ocorreu na casa da família na rua Loureiro Nunes, na Escadaria Plautino Augusto Malhães, no bairro Santos Dumont.

Na época, moradores da região relataram ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que as confusões eram constantes na residência e na no dia do crime houve novamente briga na casa. Segundo testemunhas, o pai de Brenda estaria embriagado no momento do ocorrido. No mesmo prédio moravam o suspeito, Brenda, outras filhas do homem e alguns netos, incluindo a filha da vítima, uma criança com cerca de quatro anos.

A Polícia Militar informou na época que o suspeito permaneceu no local e foi encontrado sentado na cama de sua residência. O indivíduo relatou que era pai da vítima, já teve vários problemas com a filha e a golpeou com um canivete. Com o homem, no momento da abordagem policial, foi encontrada a arma branca, ainda suja de sangue.