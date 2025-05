Jovem é baleado, corre para casa da namorada e morre em Cariacica

Um jovem de 26 anos, identificado como Wanderson Camera Neves, foi assassinado em Castelo Branco, Cariacica, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a vítima levou um tiro nas costas e outro no pescoço; o homem chegou a correr para um beco onde a namorada mora, para pedir ajuda, mas não resistiu e morreu no local. >