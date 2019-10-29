Padre de Ibatiba é investigado pela polícia por abuso sexual

Padre foi preso acusado de abuso sexual Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com a Polícia Militar , o órgão foi acionado pelo pai do menino, que relatou ser morador de Cachoeiro de Itapemirim . O pai disse à PM que no sábado (26), o filho havia seguido para Vista Alegre, em Ibatiba, na companhia do padre para passar um final de semana na residência dele.

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No entanto, durante a madrugada, o adolescente mandou mensagens para o pai pedindo socorro, informando que estava sendo assediado pelo padre. Uma guarnição da PM seguiu até o endereço informado, onde localizou o menor, que confirmou o conteúdo das mensagens enviadas anteriormente.

Questionado pela polícia, o padre relatou, segundo nota enviada pela Polícia Militar, que "apenas carinho normal havia acontecido". Naquele momento, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Conforme informou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , Gelson de Souza deu entrada no sistema prisional, no Centro de Triagem de Viana (CTV), na última segunda-feira (28) e foi liberado nesta terça-feira (29) durante audiência de custódia.

A Sejus afirmou, ainda, que Gelson foi preso com base no artigo 215-A do Código Penal, que diz: "Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018). Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave".

Já a Polícia Civil informou, também por nota, que o conduzido foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Ibatiba.

O OUTRO LADO

A reportagem de A Gazeta tentou contato por telefone com o padre por várias vezes desde às 16h35 da tarde desta terça-feira (29), mas o celular dele estava desligado. Nesta quarta-feira (30), a defesa do padre entrou em contato com a reportagem. Veja o posicionamento abaixo.

"A Defesa de Pe. Gelson de Souza esclarece que a ele não foi imputado o crime de estupro de vulnerável conforme noticiado anteriormente, mas, por conta do inquérito tramitar em segredo de justiça não pode informar o conteúdo nele havido. Pe. Gelson confia plenamente no Poder Judiciário e afirma que sua inocência será reconhecida ao final deste capítulo de turbulência em sua vida. Informa ainda, que estão sendo publicadas pela imprensa notícias falsas à respeito do episódio, bem como 'vazamentos' ilegais e seletivos de partes do Inquérito Policial, os quais retirados do um contexto geral, induzem as pessoas a uma conclusão equivocada dos fato, razão pela qual acionará o Poder Judiciário para fazer valer seus direitos", finaliza.

POSICIONAMENTO DA DIOCESE DE CACHOEIRO