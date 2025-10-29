Comando Vermelho

'Operador financeiro do tráfico' no ES é preso em megaoperação no RJ

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, o suspeito preso movimentou mais de R$ 1 milhão em um semestre

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:30

Mais de 100 pessoas foram mortas durante a operação no RJ Crédito: Egberto Ras | Agência Enquadrar | Folhapress

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo foi preso durante a “Operação Contenção”, realizada no Rio de Janeiro contra a facção criminosa Comando Vermelho, na terça-feira (28). Rauflan Santos Costa é apontado pelo órgão como operador financeiro do grupo criminoso que atua em Rio Bananal, Norte capixaba.

Rauflan foi denunciado em abril pelos crimes de tráfico de drogas e associação, além de organização criminosa no decorrer da investigação de um assassinato ocorrido em janeiro deste ano, na região de Córrego Lagrimal, em Rio Bananal. Segundo relatórios, ele movimentou mais de R$ 1,1 milhão em uma conta bancária entre julho e dezembro de 2024.

As investigações revelaram ainda uma estrutura criminosa hierarquizada, com atuação regional e ligações diretas com o Comando Vermelho. O líder do grupo em Rio Bananal seria Jandson de Jesus Ribeiro, segundo o MPES. Ele tem sete mandados de prisão em aberto e é apontado como o principal articulador das atividades do tráfico em Rio Bananal, mesmo foragido em áreas dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos citados. O espaço segue aberto para manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta