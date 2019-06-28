Home
>
Polícia
>
Operação prende traficantes que atuam perto de escolas no ES

Operação prende traficantes que atuam perto de escolas no ES

A grande operação "Anjos da Lei" foi realizada por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) nesta quarta (26) e quinta-feira (27)